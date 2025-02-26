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    Женская сборная России деклассирует иорданок

    Россия (женщины) — Иордания (женщины): Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Россия (женщины) — Иордания (женщины)
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    Женская сборная России
    26 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (женщины) и Иордания (женщины). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (женщины) — Иордания (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Россия (женщины)

    Турнирное положение: Россиянки в контрольных поединках выглядят впечатляюще. Команда победила в 6 своих последних спаррингах.

    При этом Россия (женщины) не проигрывает еще с июля минувшего года. Причем пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Россиянки переиграли Индию (женщины) (2:0).

    При этом чуть ранее россиянки одолели Таиланд (женщины) (3:1). А вот поединок с азербайджанками завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Россия (женщины) разжилась 5 победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Россиянки способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет довольно качественный подбор атакующих исполнителей.

    Соперников уровня иорданок команда должна обыгрывать без лишних усилий. Причем Россия (женщины) в двух матчах этого года выигрывала с разницей в 2 мяча.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Россиянки выглядят монолитнее оппонента, что и докажут на поле.

    Иордания (женщины)

    Турнирное положение: Иорданки явно не преуспевают в плане результатов. В контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно.

    Причем Иордания (женщины) в 2 поединках этого года уступила. При этом команда в этих матчах не отличилась ни разу.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Иордания (женщины) в контрольной встрече уступила узбечкам (0:1).

    До того команда проиграла женской сборной Индии (0:2). А вот встреча с Ираном (женщины) завершилась викторией (2:1).

    Вообще же, Иордания (женщины) в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе иорданки выглядят неуверенно. При этом Иордания (женщины) в среднем пропускает чаще гола за матч.

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    К слову, в прошлом году команда умудрилась проиграть скромным филиппинкам и гаитянкам. Да и в нынешней диспозиции она будет рада ничьей.

    Имея весьма скромный по именам состав, Иордания (женщины) уж точно не будет особо активничать. Свои шансы команда поищет в контригре.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • Иорданки проиграли в 2 своих последних матчах

    • Россия (женщины) победила в 6 последних поединках

    • Россиянки не проигрывают уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 10.50, а победа оппонента — в скромные 24.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.12 и 5.30.

    Прогноз: Россиянки выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, плюс не забивали в двух своих последних поединках.

    Ставка: Фора России (женщины) -5.5 за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 5.95

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