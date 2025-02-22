«Саутгемптон» примет на своем поле «Брайтон» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 25-ти поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и сохраняет лишь мизерные шансы на спасение.

Команда пребывает на последней, 20-й позиции с отставанием в 10 очков от безопасной 17-й строчки, поэтому сохранить прописку в элите ей будет крайне сложно.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Борнмута» (1:3).

Ранее коллектив прекратил выступления в Кубке Англии, когда на стадии 1/16 финала опять-таки на своем поле проиграл представителю Чемпионшипа «Бернли» с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Фрейзер, Хуан Лариос, Стюарт, Лаллана, Хэйрвуд-Беллис и Стивенс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» пять раз проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу.

Джо Арибо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 25-х туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), поэтому все еще сохраняет турнирную мотивацию стабильно побеждать.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Чайки» на своем поле одержали разгромную победу над «Челси» — 3:0.

Ранее коллектив также пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии опять-таки в домашних стенах оказался сильнее все того же «Челси» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Данк, Стил, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл пять раз при двух поражениях.

Данная форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также его кризисное состояние.

Каору Митома и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Брайтон» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брайтона» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.30, победа «Саутгемптона» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: «Брайтон» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Саутгемптона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00