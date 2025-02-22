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    Увезет ли «Брайтон» победу из Саутгемптона?

    «Саутгемптон» — «Брайтон»: Гости находятся в середине таблицы, но поднимутся ли они к зоне еврокубков? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.83

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    Каору Митома
    «Саутгемптон» примет на своем поле «Брайтон» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 25-ти поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и сохраняет лишь мизерные шансы на спасение.

    Команда пребывает на последней, 20-й позиции с отставанием в 10 очков от безопасной 17-й строчки, поэтому сохранить прописку в элите ей будет крайне сложно.

    Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Борнмута» (1:3).

    Ранее коллектив прекратил выступления в Кубке Англии, когда на стадии 1/16 финала опять-таки на своем поле проиграл представителю Чемпионшипа «Бернли» с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Фрейзер, Хуан Лариос, Стюарт, Лаллана, Хэйрвуд-Беллис и Стивенс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» пять раз проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу.

    Джо Арибо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 25-х туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-ю позицию и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), поэтому все еще сохраняет турнирную мотивацию стабильно побеждать.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Чайки» на своем поле одержали разгромную победу над «Челси» — 3:0.

    Ранее коллектив также пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии опять-таки в домашних стенах оказался сильнее все того же «Челси» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Данк, Стил, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл пять раз при двух поражениях.

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    Данная форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также его кризисное состояние.

    Каору Митома и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Брайтон» выиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Брайтона» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.30, победа «Саутгемптона» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Брайтон» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Саутгемптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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