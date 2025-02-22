Арсенал Лондон
Вест Хэм
«Арсенал»
Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает борьбу за золотые медали в текущем сезоне.
В настоящий момент «канониры» имеют в своем активе 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице.
Арсенал Лондон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Команда из Лондона смогла 51 раз поразить ворота соперника, а 22 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «оружейники» переиграли «Лестер» (2:0), «Манчестер Сити» (5:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).
Также лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) в Кубке английской лиги.
Помимо этого, у коллектива из столицы Англии были победы над «Жироной» (2:1) и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы у «красных» Габриэл Жезус, Кай Хаверц, Мартинелли, Букайо Сака и Такехиро Томиясу.
Состояние команды: столичный коллектив продолжает борьбу за чемпионский титул и Лигу чемпионов. Из национальных Кубков «Арсенал» уже вылетел.
Зимой состав у команды Микеля Артеты не изменился. В «Арсенал» никто не пришел и никто не ушел.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: команда из Лондона борется за выживание в текущем сезоне АПЛ.
Сейчас в активе «молотобойцев» 27 очков и 16-я строчка в турнирной таблице.
Лондонцы забили 29 мячей, а пропустили целых 47.
Последние матчи: в прошлых турах «железные» уступили «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).
До этого же лондонская команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) и проиграла «Кристал Пэлас» (0:2).
Только перед этим команда из столицы Англии смогла победить «Фулхэм» (3:2).
Не сыграют: в лазарете у столичного коллектива Никлас Фюллькруг и Крисенсио Саммервилл.
Состояние команды: для подопечных Грэма Поттера самое главное сохранить свое место в элите. «Вест Хэм» уже вылетел из Кубков, поэтому может полностью сосредоточиться на этой задаче.
Зимой «Вест Хэм» усилился только Эваном Фергюсоном.
Статистика для ставок
- «Арсенал» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Вест Хэм» выиграл только 1 из последних 8 матчей
- В прошлом очном матче «Арсенал» обыграл «Вес Хэм» со счетом 5:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Вест Хэма» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.
- 3.00Аль-Наср — Аль-Иттифак: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.40Лестер — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.84Сельта — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому в этой игре вполне могут забить оба коллектива.
Ставка: обе забьют за 2.20.
Прогноз: рассчитываем на результативный матч. «Арсенал» в последнее время много забивает, но и пропускает.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.