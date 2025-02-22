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    «Арсенал» и «Вест Хэм» забьют друг другу

    «Арсенал» — «Вест Хэм»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на АПЛ 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вест Хэм»
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    «Арсенал»
    22 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает борьбу за золотые медали в текущем сезоне.

    В настоящий момент «канониры» имеют в своем активе 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

    Арсенал Лондон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Команда из Лондона смогла 51 раз поразить ворота соперника, а 22 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «оружейники» переиграли «Лестер» (2:0), «Манчестер Сити» (5:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).

    Также лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) в Кубке английской лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Помимо этого, у коллектива из столицы Англии были победы над «Жироной» (2:1) и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы у «красных» Габриэл Жезус, Кай Хаверц, Мартинелли, Букайо Сака и Такехиро Томиясу.

    Состояние команды: столичный коллектив продолжает борьбу за чемпионский титул и Лигу чемпионов. Из национальных Кубков «Арсенал» уже вылетел.

    Зимой состав у команды Микеля Артеты не изменился. В «Арсенал» никто не пришел и никто не ушел.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона борется за выживание в текущем сезоне АПЛ.

    Сейчас в активе «молотобойцев» 27 очков и 16-я строчка в турнирной таблице.

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    • Лондонцы забили 29 мячей, а пропустили целых 47.

    Последние матчи: в прошлых турах «железные» уступили «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).

    До этого же лондонская команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) и проиграла «Кристал Пэлас» (0:2).

    Только перед этим команда из столицы Англии смогла победить «Фулхэм» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете у столичного коллектива Никлас Фюллькруг и Крисенсио Саммервилл.

    Состояние команды: для подопечных Грэма Поттера самое главное сохранить свое место в элите. «Вест Хэм» уже вылетел из Кубков, поэтому может полностью сосредоточиться на этой задаче.

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    Зимой «Вест Хэм» усилился только Эваном Фергюсоном.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» проиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Вест Хэм» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • В прошлом очном матче «Арсенал» обыграл «Вес Хэм» со счетом 5:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Вест Хэма» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому в этой игре вполне могут забить оба коллектива.

    Ставка: обе забьют за 2.20.

    Прогноз: рассчитываем на результативный матч. «Арсенал» в последнее время много забивает, но и пропускает.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.

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