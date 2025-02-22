22 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает борьбу за золотые медали в текущем сезоне.

В настоящий момент «канониры» имеют в своем активе 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

Команда из Лондона смогла 51 раз поразить ворота соперника, а 22 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «оружейники» переиграли «Лестер» (2:0), «Манчестер Сити» (5:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Также лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:2) в Кубке английской лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Помимо этого, у коллектива из столицы Англии были победы над «Жироной» (2:1) и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы у «красных» Габриэл Жезус, Кай Хаверц, Мартинелли, Букайо Сака и Такехиро Томиясу.

Состояние команды: столичный коллектив продолжает борьбу за чемпионский титул и Лигу чемпионов. Из национальных Кубков «Арсенал» уже вылетел.

Зимой состав у команды Микеля Артеты не изменился. В «Арсенал» никто не пришел и никто не ушел.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: команда из Лондона борется за выживание в текущем сезоне АПЛ.

Сейчас в активе «молотобойцев» 27 очков и 16-я строчка в турнирной таблице.

Лондонцы забили 29 мячей, а пропустили целых 47.

Последние матчи: в прошлых турах «железные» уступили «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).

До этого же лондонская команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) и проиграла «Кристал Пэлас» (0:2).

Только перед этим команда из столицы Англии смогла победить «Фулхэм» (3:2).

Не сыграют: в лазарете у столичного коллектива Никлас Фюллькруг и Крисенсио Саммервилл.

Состояние команды: для подопечных Грэма Поттера самое главное сохранить свое место в элите. «Вест Хэм» уже вылетел из Кубков, поэтому может полностью сосредоточиться на этой задаче.

Зимой «Вест Хэм» усилился только Эваном Фергюсоном.

Статистика для ставок

«Арсенал» проиграл только 1 из последних 8 матчей

«Вест Хэм» выиграл только 1 из последних 8 матчей

В прошлом очном матче «Арсенал» обыграл «Вес Хэм» со счетом 5:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Вест Хэма» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому в этой игре вполне могут забить оба коллектива.

Ставка: обе забьют за 2.20.

Прогноз: рассчитываем на результативный матч. «Арсенал» в последнее время много забивает, но и пропускает.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.