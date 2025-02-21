21 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сампдория» и «Сассуоло». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сампдория»

Турнирное положение: Генуэзцы пока что сражаются за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Сампдория» на один зачетный балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 26 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Зюйдтиролю» (1:2).

До того команда с минимальным счетом одолела «Модену». При этом чуть ранее она переиграла еще и «Козенцу» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сампдория» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Бартош Берешинский, Симоне Гидотти, Дженнаро Тутино — травмированы. Фабио Депаоли, Алекс Феррари — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Генуэзцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 30 мячей в 26 поединках чемпионата.

Матчи с «Сассуоло» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сампдория» победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Генуэзцам срочно нужны очки, да и подбор игроков у команды приличный.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» уверенно несутся в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Чёрно-зелёные» одолели «Брешию» (2:0).

До того команда по всем статьям переиграла «Мантову» (3:0). Да и поединок со «Стабией» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-зелёные» прибавляют с каждым матчем. Команда имеет трехматчевую победную серию.

При этом «Сассуоло» весьма преуспевает в плане реализации. «Чёрно-зелёные» настреляли 58 мячей в 26 матчах Серии B.

В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Правда, лидер атак Доменико Берарди пока наколотил всего 4 мяча в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Чёрно-зелёные» явно намерены еще дальше оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Сассуоло» выиграл в 3 своих последних матчах

Генуэзцы уже 2 года не обыгрывают «Сассуоло»

«Сассуоло» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Чёрно-зелёные» сильны в плане реализации, да и Берарди способен сказать свое веское слово.

Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03