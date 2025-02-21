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    Очередная виктория «Сассуоло»?

    «Сампдория» — «Сассуоло»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия B, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Сассуоло»
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    Доменико Берарди
    21 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сампдория» и «Сассуоло». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Сассуоло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 21 Февраля 2025 года

    Сампдория

  • Генуя
    •  Сампдория 22:30 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
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    «Сампдория»

    Турнирное положение: Генуэзцы пока что сражаются за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Сампдория» на один зачетный балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 26 матчах.

    Сампдория — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Зюйдтиролю» (1:2).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Модену». При этом чуть ранее она переиграла еще и «Козенцу» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сампдория» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Бартош Берешинский, Симоне Гидотти, Дженнаро Тутино — травмированы. Фабио Депаоли, Алекс Феррари — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Генуэзцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 30 мячей в 26 поединках чемпионата.

    Матчи с «Сассуоло» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сампдория» победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Генуэзцам срочно нужны очки, да и подбор игроков у команды приличный.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» уверенно несутся в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сассуоло» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Чёрно-зелёные» одолели «Брешию» (2:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Мантову» (3:0). Да и поединок со «Стабией» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сассуоло» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрно-зелёные» прибавляют с каждым матчем. Команда имеет трехматчевую победную серию.

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    При этом «Сассуоло» весьма преуспевает в плане реализации. «Чёрно-зелёные» настреляли 58 мячей в 26 матчах Серии B.

    В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Правда, лидер атак Доменико Берарди пока наколотил всего 4 мяча в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Чёрно-зелёные» явно намерены еще дальше оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • «Сассуоло» выиграл в 3 своих последних матчах

    • Генуэзцы уже 2 года не обыгрывают «Сассуоло»

    • «Сассуоло» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Чёрно-зелёные» сильны в плане реализации, да и Берарди способен сказать свое веское слово.

    Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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