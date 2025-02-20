20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» на своем поле сыграет против «АЗ Алкмар». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «АЗ Алкмар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» проиграл со счетом 1:4 нынешнему сопернику на выезде, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать дома как минимум с разницей в три гола.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 14-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 23-го тура турецкого первенства «Галатасарай» на чужом поле одержал победу над «Ризеспором» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в шесть баллов от второго в турнирной таблице «Фенербахче».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Якобс, Акгюн, Икарди и Мората, дисквалифицирован — Айхан.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл пять раз при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, тем не менее, отыграть такой дефицит голов против сильного соперника им будет крайне непросто.

Юнус Акгюн и Виктор Осимхен — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с пятью голами.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: «АЗ Алкмар» с результатом 4:1 обыграл нынешнего соперника на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала он может даже проиграть с разницей в два гола.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 19-ю позицию с 11 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке клуб как раз сыграл с «Галатасараем», а перед этим в нидерландском первенстве «АЗ Алкмар» на своем поле обыграл «Зволле» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на пятой позиции, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны Лиги Европы (4-е место) и на три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-3).

Не сыграют: травмированы — Мердинк, ван Боммель, Вестервельд и Аддаи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры «АЗ Алкмар» неизменно выигрывал.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на выигрыш или по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, тем более если учитывать фору в три гола после первого поединка.

Свен Мейнанс и Трой Парротт — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Галатасарай» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «АЗ Алкмар» не проиграл

в четырех последних матчах «АЗ Алкмар» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.50, победа «АЗ Алкмар» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.70.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «АЗ Алкмар» не проиграет за 2.27