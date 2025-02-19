19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.

При этом «Реал» Мадрид набрал всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Мадридцы не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (3:2). Вот только поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Анчелотти в нынешнем сезоне явно не преуспевает. Зато победа в первой встрече с «Манчестер Сити» (3:2) существенно повышает шансы на проход в следующий этап Лиги чемпионов.

Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.

И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти постараются удержать гандикап, добытый в первой встрече. Тем не менее, мадридцы не собираются отсиживаться в обороне.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 22 месте таблицы.

Причем «Манчестер Сити» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела просто великолепно. «Горожане» разнесли оборону «Ньюкасла» (4:0).

А вот до того команда была бита «сливочными» (2:3). Зато чуть раньше «горожане» в Кубке Англии переиграли «Лейтон Ориент» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Родри, Джек Грилиш, Мануэль Аканжи — травмированы.

Состояние команды: «Горожане» ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда Хосепа Гвардиолы чередует успешные поединки с блеклыми.

Правда, «Манчестер Сити» в чемпионате Англии явно не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, на 13 очков отставая от лидера АПЛ.

Привычно немало забивает Эрлинг Холанн. Норвежский форвард настрелял 19 мяча в Примейре и 8 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команде Гвардиолы ничего другого не остается, кроме как рисковать.

Статистика для ставок

«Горожане» не могут обыграть «Реал» уже 3 матча кряду

«Сливочные» не проигрывают 4 матча кряду

Первый поединок завершился викторией испанцев (3:2)

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: Мадридцы имеют не столь комфортное преимущество, и явно не собираются отсиживаться в тылах.

Команда Гвардиолы привычно преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Холанном наверняка проявит себя выгодно.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 4.00

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