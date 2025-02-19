Реал Мадрид
Манчестер Сити
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.
При этом «Реал» Мадрид набрал всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.
Реал Мадрид — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Мадридцы не сумели переиграть «Осасуну» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Манчестер Сити» (3:2). Вот только поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Команда Анчелотти в нынешнем сезоне явно не преуспевает. Зато победа в первой встрече с «Манчестер Сити» (3:2) существенно повышает шансы на проход в следующий этап Лиги чемпионов.
Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.
И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти постараются удержать гандикап, добытый в первой встрече. Тем не менее, мадридцы не собираются отсиживаться в обороне.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 22 месте таблицы.
Причем «Манчестер Сити» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела просто великолепно. «Горожане» разнесли оборону «Ньюкасла» (4:0).
А вот до того команда была бита «сливочными» (2:3). Зато чуть раньше «горожане» в Кубке Англии переиграли «Лейтон Ориент» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Родри, Джек Грилиш, Мануэль Аканжи — травмированы.
Состояние команды: «Горожане» ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда Хосепа Гвардиолы чередует успешные поединки с блеклыми.
Правда, «Манчестер Сити» в чемпионате Англии явно не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, на 13 очков отставая от лидера АПЛ.
Привычно немало забивает Эрлинг Холанн. Норвежский форвард настрелял 19 мяча в Примейре и 8 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команде Гвардиолы ничего другого не остается, кроме как рисковать.
Статистика для ставок
- «Горожане» не могут обыграть «Реал» уже 3 матча кряду
- «Сливочные» не проигрывают 4 матча кряду
- Первый поединок завершился викторией испанцев (3:2)
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90ПСВ — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Аякс — Юнион Сент-Жиллуаз: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Мадридцы имеют не столь комфортное преимущество, и явно не собираются отсиживаться в тылах.
Команда Гвардиолы привычно преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Холанном наверняка проявит себя выгодно.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 4.00
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