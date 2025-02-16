16 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Анже». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после 21-го тура чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции и борется за выживание в элите.

«Реймс» набрал 22 балла и лишь на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в Лиге 1 (16-е место), а также на пять очков — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в рамках 21-го тура национального первенства клуб в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Лиона» (0:4).

Ранее коллектив пробился в четвертьфинал Кубка Франции, когда на предыдущей стадии в серии пенальти на выездном поле обыграл заштатный «Бургуэн-Жальё» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Накамура, Абдул Коне, Дарами, Пефок, Фофана и Хадра, дисквалифицирован — Заби.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реймс» одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника на своем поле они все же немалы.

Кейто Накамура, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 21-го тура национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 14-й позиции и также борется за выживание.

«Анже» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на шесть пунктов зону вылета — 17-18-е места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Марселя» со счетом 0:2.

Перед этим коллектив пробился в четвертьфинал Кубка Франции, когда на предыдущей стадии с крупным результатом 3:1 обыграл в гостях «Страсбург».

Не сыграют: травмированы — Ульд Халед, Унтондж, Дьенг, Аркюс и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что это говорит о не лучшей форме гостей, которая позволяет им рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно против равного себе соперника и даже на чужом поле.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Реймса» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Анже» забивали меньше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Анже» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.45, победа «Анже» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их 10-ти из 13-ти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в двух последних матчах «Реймса».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.