14 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Рияд». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» привычно сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Хиляль» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот забила команда 59 мячей в 19 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» не смог переиграть «Дамак» (2:2).

До того команда уверенно одолела «Персеполис» (4:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Ахдудом» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Хиляль» настрелял 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» традиционно результативно атакует. А вот тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой 19 раз в 19 поединках.

Матчи с «Аль-Риядом» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Хиляль» победил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается не отпустить в отрыв «Аль-Иттихад».

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. Ныне она находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Рияд» на 13 зачетных баллов отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 19 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Аль-Рияд» уступил «Аль-Холуду» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Аль-Вехде» (1:0). Вот только поединок с «Аль-Ахли» завершился форменным провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Рияд» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

При этом «Аль-Рияд» пока не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 23 мяча в 19 матчах.

В трех последних очных поединках с «Аль-Хилялем» команда уступила. А вот побед над столь мощным соперником у нее в активе нет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание атак мощного оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» забивает больше всех в лиге — 59 мячей

«Аль-Рияд» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Аль-Хиляль» в 3 последних очных поединках обыграл «Аль-Рияд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит бледновато.

Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -3.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63