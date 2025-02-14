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    Сумеет ли «Аль-Хиляль» деклассировать «Аль-Рияд»?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд»
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    Калиду Кулибали
    14 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Рияд». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 14 Февраля 2025 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 20:00 Эр-Рияд

    Эр-Рияд

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» привычно сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Хиляль» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот забила команда 59 мячей в 19 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» не смог переиграть «Дамак» (2:2).

    До того команда уверенно одолела «Персеполис» (4:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Ахдудом» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Хиляль» настрелял 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» традиционно результативно атакует. А вот тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой 19 раз в 19 поединках.

    Матчи с «Аль-Риядом» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Хиляль» победил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается не отпустить в отрыв «Аль-Иттихад».

    «Аль-Рияд»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. Ныне она находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Рияд» на 13 зачетных баллов отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 19 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Аль-Рияд» уступил «Аль-Холуду» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Вехде» (1:0). Вот только поединок с «Аль-Ахли» завершился форменным провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Рияд» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

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    При этом «Аль-Рияд» пока не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 23 мяча в 19 матчах.

    В трех последних очных поединках с «Аль-Хилялем» команда уступила. А вот побед над столь мощным соперником у нее в активе нет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание атак мощного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» забивает больше всех в лиге — 59 мячей

    • «Аль-Рияд» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Аль-Хиляль» в 3 последних очных поединках обыграл «Аль-Рияд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит бледновато.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -3.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Аль-Хиляль» деклассировать «Аль-Рияд»?
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