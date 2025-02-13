Омония
Пафос
«Омония»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.
Последние матчи: В шестом туре основного этапа Лиги конференций «Омония» сыграла вничью с «Борацом» (0:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.
«Пафос»
Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.
Последние матчи: «Пафос» завершил основную сетку Лиги конференций ничьей против швейцарского «Лугано» (2:2).
Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек не сыграют Лукассен и Араухо Коррея. Травмированы Кина и Танкович.
Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 55 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Омония» заняла в Лиге конференций 22 место
- «Пафос» занял в Лиге конференций 12 место
- «Омония» и «Пафос» разыграют путевку в 1/8 финала Лиги конференций
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пафоса» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80 соответственно.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Брюгге — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.30Селтик — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.