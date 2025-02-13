«Омония» дома сыграет против «Пфоса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Последние матчи: В шестом туре основного этапа Лиги конференций «Омония» сыграла вничью с «Борацом» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.

«Пафос»

Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.

Последние матчи: «Пафос» завершил основную сетку Лиги конференций ничьей против швейцарского «Лугано» (2:2).

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек не сыграют Лукассен и Араухо Коррея. Травмированы Кина и Танкович.

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 55 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

Статистика для ставок

«Омония» заняла в Лиге конференций 22 место

«Пафос» занял в Лиге конференций 12 место

«Омония» и «Пафос» разыграют путевку в 1/8 финала Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пафоса» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.