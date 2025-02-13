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    «Омония» — «Пафос». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — «Пафос»
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    «Борац» — «Омония»
    «Омония» дома сыграет против «Пфоса» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 23:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    Последние матчи: В шестом туре основного этапа Лиги конференций «Омония» сыграла вничью с «Борацом» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: «Пафос» завершил основную сетку Лиги конференций ничьей против швейцарского «Лугано» (2:2).

    Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек не сыграют Лукассен и Араухо Коррея. Травмированы Кина и Танкович.

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    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 55 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • «Омония» заняла в Лиге конференций 22 место

    • «Пафос» занял в Лиге конференций 12 место

    • «Омония» и «Пафос» разыграют путевку в 1/8 финала Лиги конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа «Пафоса» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Омония» — «Пафос»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Кто одержит победу в дерби Кипра?
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