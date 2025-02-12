12 февраля в 7-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Йокогама Ф-Маринос» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: Японцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Йокогама Ф-Маринос» в 6 турах набрал 13 очков. Да и атака команды выглядит весьма уверенно, настреляв 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Победа над «Кофу» получилась натужной (3:2).

При этом «Йокогама Ф-Маринос» чуть ранее смогла переиграть «Кумамото» (2:1). А вот до того команда уступила «Оите» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Японцы ныне выглядят довольно выгодно. Команда отстает от лидера восточной группы лишь по дополнительным показателям.

Вообще, «Йокогама Ф-Маринос» победил в 2 своих последних матчах. А вот до того команда проиграла дважды кряду.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и атакует команда ярче всех в группе.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы бьются за попадание в топ-8. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в 6 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличилась 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота шанхайцы пропустили 9 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Подопечные Леонида Слуцкого переиграли «Шанхай Порт» (3:2).

При этом до того команда нанесла поражение «Даляни» (2:0). А вот крепкому «Ульсану Хёндэ» японцы уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы лишь на один балл отстают от зоны плей-офф. Так что в этой встрече команде Слуцкого нужно срочно побеждать.

А вот с реализацией у китайцев не все так весело. Зато в двух своих последних поединках команда Слуцкого победила.

В кадровом плане «Шанхай Шеньхуа» выглядит довольно выгодно. Да и свежее завоевание Суперкубка Китая явно окрылит!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Шанхайцы намерены во что бы то ни стало запрыгнуть в топ-8.

Статистика для ставок

Обе команды в Азиатской Лиге чемпионов пропустили по 9 мячей в 6 матчах

Японцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чаще 3 мячей за матч

И те, и другие победили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

Прогноз: Китайцы всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

Японцы не столь стабильны, да и шанхайцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10