11 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Англичане выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 22 позиции.

При этом «Манчестер Сити» набрал всего 11 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Горожане» нанесли поражение «Лейтон Ориенту» (2:1).

До того команда была разгромлена «Арсеналом» (1:5). Зато поединок с «Брюгге» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Сити» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Натан Аке, Жереми Доку, Родри — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне напоминает бледную тень самой себя. В АПЛ шансов на чемпионство почти нет, да и в Лиге чемпионов англичане не впечатляют.

Поединки с «Реалом» для команды традиционно складываются непросто. В пяти последних очных встречах соперники по разу огорчили друг друга.

И уж совсем очевидно, что подопечные Гвардиолы намереваются проявить свои лучшие качества. Да и Эрлинг Холанн в Лиге чемпионов наколотил уже 6 мячей.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 11 месте таблицы.

Причем «Реал» Мадрид в 8 турах разжился всего 15 зачетными баллами. А вот забили «сливочные» 20 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. «Сливочные» подписали мировую с «Атлетико» (1:1).

А вот до того команда сумела одолеть «Леганес» (3:2). Зато чуть раньше «сливочные» минимально уступили «Эспаньолу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер — травмированы.

Состояние команды: «Сливочные» ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Да и оборону команды настиг настоящий мор.

Правда, «Реал» Мадрид и в чемпионате Испании преуспевает. Там «сливочные» пребывают на 1 позиции, на один пункт опережая ближайшего преследователя.

Зато уже полностью адаптировался в Мадриде Килиан Мбаппе. Француз настрелял 16 мячей в Примере, добавив к ним 3 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Карло Анчелотти традиционно максимальный.

Статистика для ставок

«Горожане» уже почти 3 года не проигрывают «Реалу»

«Сливочные» не проигрывают 2 матча кряду

Обе команды в Лиге чемпионов в среднем забивают более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Сливочные» нынче выглядят не столь выгодно, при этом явно не собираются отсиживаться в тылах.

Команда Гвардиолы преуспевает в плане реализации, плюс в последнее время успешно противостоит мадридцам.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.75

Кроме того, есть прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» с коэффициентом 2.35.