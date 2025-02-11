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    Смогут ли «горожане» добиться успеха на своем поле?

    «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. «Горожанам» необходимо делать результат при родных трибунах. На что лучше сделать ставку 11 февраля? Ответ — в прогнозе на матч первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    В рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 11 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 11 Февраля 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Манчестер Сити»

    Путь к 1/16 финала: «Горожане» пробились в плей-офф Лиги чемпионов лишь с 22-й строчки. В определенный момент было ощущение, что «Манчестер Сити» не займет место в топ-24, но команда собралась и набрала важные очки в конце общего этапа.

    К тому же, на своем поле «горожане» выступают куда лучше, чем в гостях. Команда набрала 8 очков дома из 12-и возможных в Лиге чемпионов, но это все было в общем этапе. В плей-офф все может быть по-другому.

    Манчестер Сити — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Лейтон Ориент» со счетом 2:1 в Кубке Англии, а до этого «Манчестер Сити» крупно проиграл «Арсенал» в АПЛ (1:5), полностью провалив 2-й тайм.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «горожане» трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1) и уступил ПСЖ (2:4) в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Натан Аке, Жереми Доку и Родри (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Манчестер Сити» столкнулся с большими проблемами в нынешнем сезоне. «Горожане» точно не будут фаворитами в противостоянии с «Реалом», поэтому победа английской команды станет небольшим удивлением.

    Да, у команды также результативно выступает Эрлинг Холанн, но игра большинства футболистов вызывают вопросы. Единственный вариант навязать борьбу «Реалу» — это победа на своем поле.

    «Реал»

    Путь к 1/16 финала: «Сливочные» также не смогли пробиться напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв 11-е место в таблице общего этапа с 15-ю баллами в активе.

    На чужом поле «Реал» набрал половину очков, 6 из 12-и возможных в общем этапе турнира. Стоит также отметить, что «сливочные» стали одни из самых результативных (20 голов за 8 встреч).

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    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1, сравняв счет на 50-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Леганес» (3:2) в Кубке Испании.

    В последних 5-и встречах «Реал» проиграл только «Эспаньол» (0:1), что оказалось большой неожиданностью. За этот период команда также обыгрывала «Брест» (3:0) и «Вальядолид» (3:0).

    Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Реал» имел возможность занять место в топ-8 по итогам общего этапа, но не хватило буквально пары очков. Теперь «сливочные» сразятся с «Манчестер Сити» в 1/16 финала.

    Команда сыграет 1-й матч на чужом поле, что может стать проблемой. «Манчестер Сити» точно бросит все силы именно на этот поединок, но «Реал» все равно обязан доминировать.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Манчестер Сити» хотя бы 1 раз пропускал

    • «Реал» выиграл только 1 игру из последних трех

    • В 3-х из 5-и последних очных противостояниях команды играли вничью в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 2.25, победа «Реала» — 2.85, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: «Реал» на бумаге сейчас сильнее «Манчестер Сити». Прогнозируем довольно результативный матч, а «сливочные» точно не проиграют.

    Ставка: Обе забьют и «Реал» не проиграет за 2.35.

    Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Сити» забьет 1-й гол, но а потом «Реал» активизируется...

    Ставка: «Манчестер Сити» забьет 1-й гол за 1.85.

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