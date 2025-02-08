В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 30 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на девятой позиции с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), а также в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Бохумом» (1:0).

Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах оказался слабее мюнхенской «Баварии» (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Розенфельдер, Муслия, Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Фрайбург» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть их явный перевес в классе, а также фактор своего поля.

Рицу Доан — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с шестью голами.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге и на четыре балла отстает от безопасного 15-го места, а также на два пункта опережает зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:2).

Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграли «Аугсбургу» с аналогичным результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Дорш и Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл, а не выиграл в четырех последних поединках.

Это сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также то, что игра состоится на чужом поле.

Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фрайбург» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Хайденхайма» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.08.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. В этих же поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75