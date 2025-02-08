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    Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?

    «Фрайбург» — «Хайденхайм». Хозяева в одном балле от зоны еврокубков, но смогут ли они туда подняться сейчас? На что ставить в матче Бундеслиги 8 февраля? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хайденхайм»
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    Рицу Доан
    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 30 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на девятой позиции с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), а также в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Фрайбург — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Бохумом» (1:0).

    Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах оказался слабее мюнхенской «Баварии» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Розенфельдер, Муслия, Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Фрайбург» три раза проиграл при одной победе.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть их явный перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Рицу Доан — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с шестью голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге и на четыре балла отстает от безопасного 15-го места, а также на два пункта опережает зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:2).

    Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграли «Аугсбургу» с аналогичным результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Дорш и Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл, а не выиграл в четырех последних поединках.

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    Это сулит гостям откровенно плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также то, что игра состоится на чужом поле.

    Марвин Пирингер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фрайбург» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Хайденхайма» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.08.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. В этих же поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в пяти из семи последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Фрайбурга».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75

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    «Фрайбург» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Фрайбург» в зону еврокубков?
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