В рамках четвертьфинала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Осасуну». Поединок пройдет 6 февраля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» уже прошел четыре стадии Кубка Испании, обыграв на выезде «Хове Эспаньол», «Конкенсе» и «Понферрадину», а также дома «Райо Вальекано».

Команда занимает 11-ю позицию в Ла Лиге с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6), а также отрывом в семь очков от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение как раз от нынешнего соперника — 1:2.

Перед этим в заключительном туре Лиги Европы коллектив теперь уже на своем поле одержал уверенную победу над греческим ПАОКом с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» четыре раза проиграл при одной победе.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, тем более что соперник в текущем сезоне ничем не уступает им в силе.

Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании с двумя голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна», как и соперник, прошла четыре стадии Кубка Испании, обыграв на выезде «Чиклану», «Сеуту», «Тенерифе» и «Атлетик».

Команда по итогам 22-х туров Ла Лиги занимает восьмую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков, а также с отрывом в два балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над нынешним соперником (2:1).

Перед этим в 21-м туре испанского чемпионата баскский коллектив в чужих стенах потерял очки, когда на выезде разошелся мировой с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Осасуна» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей побороться за выход в четвертьфинал, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть текущие игровые проблемы оппонентов.

Рауль Гарсия и Анте Будимир — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Осасуны» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Осасуна» не проиграла.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.