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    Позволит ли «Фиорентина» стать лидером «Интеру»?

    «Фиорентина» — «Интер». Гости станут лидером в случае победы, но позволят ли им сделать это хозяева? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Интер»
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    Маркус Тюрам
    6 февраля в доигровке матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Интер» (поединок прервали при счете 0:0). Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 12:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрала 39 очков и находится в зоне еврокубков.

    Команда занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмое место, что вне зоны континентальных турниров.

    Фиорентина — Интер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А «Фиалки» в своих стенах одержали победу над «Дженоа» (2:1).

    Перед этим коллектив также выиграл, когда в 22-м туре итальянского первенства на чужом поле оказался сильнее соперника из топ-4 — «Лацио» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Кольпани, Пабло Мари, Катальди и Бове, дисквалифицирован — Комуццо.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Фиорентина» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Это сулит хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, нынешний соперник все же превосходит их в классе и сильно мотивирован побеждать.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрал лишь 51 балл и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку и на три очка отстает от лидера «Наполи», который провел на матч больше, а также на четыре пункта опережает третью «Аталанту».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 23-м туре национального чемпионата клуб формально на чужом поле в дерби разошелся мировой с «Миланом» (1:1).

    Перед этим коллектив в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов набрал уже максимум баллов, когда в своих стенах одержал разгромную победу над «Монако» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Корреа и Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл четыре раза при одной ничьей.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над нынешним соперником.

    Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фиорентина» не проиграла

    • в четырех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Интер» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.35, победа «Фиорентины» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних матчах хозяева не проиграли, они все же уступают в классе сопернику, который жаждет подняться на вершину Серии А.

    Ставка: «Интер» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних поединков «Фиорентины».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Фиорентина» стать лидером «Интеру»?
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