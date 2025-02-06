Фиорентина
Интер
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрала 39 очков и находится в зоне еврокубков.
Команда занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмое место, что вне зоны континентальных турниров.
Фиорентина — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А «Фиалки» в своих стенах одержали победу над «Дженоа» (2:1).
Перед этим коллектив также выиграл, когда в 22-м туре итальянского первенства на чужом поле оказался сильнее соперника из топ-4 — «Лацио» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Кольпани, Пабло Мари, Катальди и Бове, дисквалифицирован — Комуццо.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Фиорентина» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Это сулит хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, нынешний соперник все же превосходит их в классе и сильно мотивирован побеждать.
Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрал лишь 51 балл и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую строчку и на три очка отстает от лидера «Наполи», который провел на матч больше, а также на четыре пункта опережает третью «Аталанту».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 23-м туре национального чемпионата клуб формально на чужом поле в дерби разошелся мировой с «Миланом» (1:1).
Перед этим коллектив в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов набрал уже максимум баллов, когда в своих стенах одержал разгромную победу над «Монако» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Корреа и Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл четыре раза при одной ничьей.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над нынешним соперником.
Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Фиорентина» не проиграла
- в четырех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Интер» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.35, победа «Фиорентины» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
И хотя в трех последних матчах хозяева не проиграли, они все же уступают в классе сопернику, который жаждет подняться на вершину Серии А.
Ставка: «Интер» победит за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних поединков «Фиорентины».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25