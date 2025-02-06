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    «Реймс» поставит на место выскочек

    «Бургуан-Жалльё» — «Реймс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бургуан-Жалльё» — «Реймс»
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    Кейто Накамура
    6 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бургуан-Жалльё» и «Реймс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бургуан-Жалльё» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 06 Февраля 2025 года

    Bourgoin Jallieu

  • Франция. Кубок
    •  Bourgoin Jallieu 23:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Кубок
    •

    «Бургуан-Жалльё»

    Турнирное положение: Эта команда нынче творит историю. Сам выход в 1/8 финала Кубка Франции для столь скромного клуба — явное достижение.

    При этом «Бургуан-Жалльё» умудрился пройти уже 4 раунда. И даже бесславный вылет от клуба элиты не станет форменным разочарованием.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В серии пенальти она переиграла «Лион».

    До того команда учинила разгром «Мартику» (4:1). При этом чуть ранее она с уверенно одолела еще и «Олимпик Валанс» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бургуан-Жалльё» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сказочный кубковый поход скромного клуба достоин похвалы. Однако недооценка со стороны соперника все равно возможна.

    С «Реймсом» команда явно будет играть в привычном для себя стиле. «Бургуан-Жалльё» довольно неплохо обороняется.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой «красно-белым». Да и вообще, оппонент не столь стабилен.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реймс» на 4 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Красно-белые» уступили «Нанту» (1:2).

    До того команда дала знатный бой ПСЖ (1:1). Причем с таким же счетом чуть ранее она завершила поединок с «Гавром».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл дважды. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-белые» не могут победить уже почти полтора месяца. Да и на Кубок Франции команда настроена решительно.

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    При этом «Реймс» довольно скромно выглядит в плане реализации. В 20 матчах Лиги 1 «красно-белые» наколотили всего 26 мячей.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. А вот отставка наставника Луки Элснера может повлиять на настрой игроков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красно-белые» намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» не побеждает уже полтора месяца

    • «Красно-белые» до последней коллизии трижды кряду сыграли вничью

    • «Бургуан-Жалльё» в 4 матчах Кубка Франции пропустил всего 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Реймс» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

    «Красно-белые» способны прибавить в плане реализации, да и оппоненту явно может не хватить класса.

    Ставка: Фора «Реймса» -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.25

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