Bourgoin Jallieu
Реймс
«Бургуан-Жалльё»
Турнирное положение: Эта команда нынче творит историю. Сам выход в 1/8 финала Кубка Франции для столь скромного клуба — явное достижение.
При этом «Бургуан-Жалльё» умудрился пройти уже 4 раунда. И даже бесславный вылет от клуба элиты не станет форменным разочарованием.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. В серии пенальти она переиграла «Лион».
До того команда учинила разгром «Мартику» (4:1). При этом чуть ранее она с уверенно одолела еще и «Олимпик Валанс» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бургуан-Жалльё» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сказочный кубковый поход скромного клуба достоин похвалы. Однако недооценка со стороны соперника все равно возможна.
С «Реймсом» команда явно будет играть в привычном для себя стиле. «Бургуан-Жалльё» довольно неплохо обороняется.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой «красно-белым». Да и вообще, оппонент не столь стабилен.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Реймс» на 4 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Красно-белые» уступили «Нанту» (1:2).
До того команда дала знатный бой ПСЖ (1:1). Причем с таким же счетом чуть ранее она завершила поединок с «Гавром».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл дважды. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» не могут победить уже почти полтора месяца. Да и на Кубок Франции команда настроена решительно.
При этом «Реймс» довольно скромно выглядит в плане реализации. В 20 матчах Лиги 1 «красно-белые» наколотили всего 26 мячей.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. А вот отставка наставника Луки Элснера может повлиять на настрой игроков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красно-белые» намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.
Статистика для ставок
- «Реймс» не побеждает уже полтора месяца
- «Красно-белые» до последней коллизии трижды кряду сыграли вничью
- «Бургуан-Жалльё» в 4 матчах Кубка Франции пропустил всего 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.
- 2.35Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.55Милан — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Реймс» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.
«Красно-белые» способны прибавить в плане реализации, да и оппоненту явно может не хватить класса.
Ставка: Фора «Реймса» -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.25