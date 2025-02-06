6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Болуспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болуспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болуспор»

Турнирное положение: «Болуспор» выступает во втором по рангу турецком дивизионе. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Болуспор» на один зачетный балл отстает от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. На выезде она подписала мировую с «Эрокспором» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Генчлербирлиги» (0:2). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Игдир».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Болуспор» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Болуспор» относительно неплохо атакует. Команда настреляла 31 мяч в 22 поединке чемпионата.

Матчи с «Галатасараем» для команды исторически складываются неудачно. В обоих очных поединках «Болуспор» уступил стамбульцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент может допустить некоторую недооценку «Болуспора».

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Галатасарай» на 6 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 21 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. На выезде она минимально переиграла «Газиантеп».

До того команда потерпела поражение от «Аякса» (1:2). А вот поединок с «Коньяспором» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе «Галатасарай» выглядит довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках чемпионата.

При этом «Галатасарай» настрелял 54 мячей в чемпионате. Да и пополнение в виде испанца Альваро Мораты должно помочь!

В Кубке Турции команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она явно постарается запрыгнуть в дуэт лидеров.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в последних матчах выглядел не столь ярко.

Статистика для ставок

«Галатасарай» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Стамбульцы забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

«Галатасарай» в обоих очных поединках обыграл «Болуспор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Галатасарай» весьма результативно атакует, да и в Кубке Турции мотивирован поправить турнирную ситуацию.

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75