27 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Иордания. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Иордания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки нынешнюю квалификацию на чемпионат мира проводят продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Узбекистан в шести стартовых турах квалификации разжился 13 баллами. Причем в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: минувший тур квалификации узбеки запишут себе в актив. Команда минимально переиграла КНДР.

При этом чуть ранее узбеки проиграли Катару (2:3). А вот поединок с ОАЭ завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан разжился 3 викториями. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нестабильные узбеки все никак не поднатореют в плане реализации. При этом команда имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Иорданией для команды традиционно складываются весьма удачно. В пяти очных поединках Узбекистан выиграл 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Узбеки выглядят монолитнее оппонента, который к тому же крайне нестабилен.

Иордания

Турнирное положение: Иорданцы в квалификации на Мундиаль преуспевают не особо. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего секстета.

Причем Иордания в 6 поединках отбора добыла 9 зачетных баллов. При этом команда забила 9 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Иордания минимально уступила питерскому «Зениту».

До того команда расписала мировую с теми же зенитовцами (1:1). Да и встреча с Кувейтом также принесла паритет (1:1).

Вообще же, Иордания в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе иорданцы выглядят неуверенно. При этом Иордания не побеждает уже 4 матча кряду.

К слову, последний очный поединок с узбеками команда провела блестяще. Более трех лет назад иорданцы победили соперника со счетом 3:0.

Имея весьма скромный по именам состав, Иордания уж точно не собирается особо рисковать. Свои шансы команда поищет в контригре.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент на данном этапе не блещет монолитностью.

Статистика для ставок

Иорданцы не побеждали в 4 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем менее 2 голов за матч

Узбекистан почти 4 года не обыгрывал иорданцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.64.

Прогноз: Узбеки выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, плюс не побеждали в четырех своих последних матчах.

Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26