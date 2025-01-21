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    «Клинки» привычно одолеют «лебедей»

    «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Января 2025 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Шеффилд Юнайтед

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» в нынешнем сезоне ходят в середняках лиги. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Суонси» не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 33 раза.

    Суонси — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Лебеди» по всем статьям уступили «Кардиффу» (0:3).

    А вот до того команда вылетела из Кубка Англии от «Саутгемптона» (0:3). При этом поединок с «Вест Бромвичем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Суонси» забил 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Оливер Купер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лебеди» нынче пребывают в серьезнейшем кризисе. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

    Матчи с «Шеффилд Юнайтед» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Суонси» уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Лебеди» не забивали в двух своих последних поединках.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» нынче сражаются за прямой выход в АПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 27 поединках Чемпионшипа.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Клинки» расправились с «Норвичем» (2:0).

    До того команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Кардиффу» (0:1). А вот поединок с «Уотфордом» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Олли Арбластер, Йесуран Рак-Саки, Хэрри Суттар, Вини Соуза — травмированы.

    Состояние команды: «Клинки» относительно неплохо выглядят в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 27 поединках второго по рангу английского дивизиона.

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    При этом «Шеффилд Юнайтед» обыграл «лебедей» в четырех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда просто обязана брать три очка.

    Вообще, «клинки» явно способны прибавить во всех компонентах. Вот только в кадровом плане у команды имеются пробоины.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Клинки» мотивированы сохранить место в дуэте лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Юнайтед» обыграл «лебедей» в 4 последних очных поединках

    • «Суонси» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Клинки» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» выглядит мощнее «лебедей», которых к тому же обыграл в четырёх последних очных поединках.

    «Клинки» бьются за прямое повышение в классе, и явно не собираются терять очки в матче с одним из аутсайдеров.

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. «Клинки» привычно одолеют «лебедей»
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