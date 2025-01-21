21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» в нынешнем сезоне ходят в середняках лиги. На текущий момент они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 33 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Лебеди» по всем статьям уступили «Кардиффу» (0:3).

А вот до того команда вылетела из Кубка Англии от «Саутгемптона» (0:3). При этом поединок с «Вест Бромвичем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Суонси» забил 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Оливер Купер — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лебеди» нынче пребывают в серьезнейшем кризисе. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

Матчи с «Шеффилд Юнайтед» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Суонси» уступил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. «Лебеди» не забивали в двух своих последних поединках.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» нынче сражаются за прямой выход в АПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 27 поединках Чемпионшипа.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Клинки» расправились с «Норвичем» (2:0).

До того команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Кардиффу» (0:1). А вот поединок с «Уотфордом» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Олли Арбластер, Йесуран Рак-Саки, Хэрри Суттар, Вини Соуза — травмированы.

Состояние команды: «Клинки» относительно неплохо выглядят в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 27 поединках второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Шеффилд Юнайтед» обыграл «лебедей» в четырех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда просто обязана брать три очка.

Вообще, «клинки» явно способны прибавить во всех компонентах. Вот только в кадровом плане у команды имеются пробоины.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Клинки» мотивированы сохранить место в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «лебедей» в 4 последних очных поединках

«Суонси» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Клинки» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Шеффилд Юнайтед» выглядит мощнее «лебедей», которых к тому же обыграл в четырёх последних очных поединках.

«Клинки» бьются за прямое повышение в классе, и явно не собираются терять очки в матче с одним из аутсайдеров.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00