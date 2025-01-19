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    Вернется ли «Вердер» к победам?

    «Вердер» — «Аугсбург». Хозяева не выиграли в двух последних матчах, но вернутся ли они к победам сейчас? На что ставить в матче Бундеслиги 19 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Аугсбург»
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    Йенс Стаге
    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Января 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 19:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
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    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал лишь 26 очков и борется за выход в еврокубки.

    Команда находится на девятой позиции с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров, а также в четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.

    Вердер — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Хайденхаймом» (3:3).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в чужих стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг», где снова он и его соперники забили шесть мячей.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Агу и Топп, дисквалифицирован — Линен.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Вердер» не выиграл после четырех побед кряду в разных турнирах.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они все же высоки.

    Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и по сути борется за выживание.

    Команда занимает 12-е место и на пять баллов опережает зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), а также на восемь пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле одержал победу над берлинским «Унионом» (2:0).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии клуб остался без очков, потерпев в домашних стенах минимальное поражение от «Штутгарта» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Бауэр, Шлоттербек, Окугава, Кабадайи и Педерсен, дисквалифицирован — Оньека.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» проиграл три раза при одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Вердера» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Аугсбург» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Аугсбурга» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей «Аугсбурга» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Вердера».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вердер» к победам?
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