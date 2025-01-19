В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча пройдет 19 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал лишь 26 очков и борется за выход в еврокубки.

Команда находится на девятой позиции с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров, а также в четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Хайденхаймом» (3:3).

Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в чужих стенах потерпел поражение от «РБ Лейпциг», где снова он и его соперники забили шесть мячей.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Агу и Топп, дисквалифицирован — Линен.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Вердер» не выиграл после четырех побед кряду в разных турнирах.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они все же высоки.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал 19 очков и по сути борется за выживание.

Команда занимает 12-е место и на пять баллов опережает зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), а также на восемь пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле одержал победу над берлинским «Унионом» (2:0).

Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии клуб остался без очков, потерпев в домашних стенах минимальное поражение от «Штутгарта» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Бауэр, Шлоттербек, Окугава, Кабадайи и Педерсен, дисквалифицирован — Оньека.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» проиграл три раза при одной победе.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Вердера» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Аугсбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.70, победа «Аугсбурга» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в трех из шести последних матчей «Аугсбурга» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Вердера».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15