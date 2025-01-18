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    Остановит ли «Ланс» ПСЖ?

    «Ланс» — ПСЖ. Гости столкнутся с жёстким сопротивлением — на что выгоднее всего сделать ставку в футбольном матче 18 января? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru на Лигу 1 с коэффициентами 1.95 и 2.05

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
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    Усман Дембеле
    18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и ПСЖ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Января 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 19:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы и борется за выход в еврокубки.

    «Ланс» набрал 27 очков и занимает седьмую позицию, лишь на один балл отставая от зоны континентальных турниров (топ-6).

    Ланс — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Гавром» (2:1).

    Ранее в 16-м туре французского первенства коллектив уже в домашних стенах потерпел поражение от конкурента в борьбе за выход в еврокубки «Тулузы» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Чавес, Эль Айнауи, Саид, Сатриано, Лабо Ласкари, дисквалифицирован — Дансо.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ланс» дважды потерпел проиграл при одной победе и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    М’Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает на вершине турнирной таблицы.

    «Пари Сен-Жермен» занимает первое место и набрал 43 очка, на семь баллов опережая своего ближайшего преследователя «Марсель».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на чужом поле лишь на последних минутах обыграл представителя пятого дивизиона «Эспали-Сен-Марсель» (4:2).

    Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив также выиграл — на этот раз в своих стенах он обыграл «Сент-Этьен» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Маркиньос и Мбайе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ неизменно выигрывал.

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    Очевидно, что это говорит об отличной форме коллектива и хороших шансах на победу, особенно если учесть его явное превосходство в классе.

    Брэдли Баркола и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Ланс» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.10, победа «Ланса» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито 1,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05.

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    «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Ланс» ПСЖ?
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