18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и ПСЖ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы и борется за выход в еврокубки.

«Ланс» набрал 27 очков и занимает седьмую позицию, лишь на один балл отставая от зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Гавром» (2:1).

Ранее в 16-м туре французского первенства коллектив уже в домашних стенах потерпел поражение от конкурента в борьбе за выход в еврокубки «Тулузы» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Чавес, Эль Айнауи, Саид, Сатриано, Лабо Ласкари, дисквалифицирован — Дансо.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ланс» дважды потерпел проиграл при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

М’Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции пребывает на вершине турнирной таблицы.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место и набрал 43 очка, на семь баллов опережая своего ближайшего преследователя «Марсель».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на чужом поле лишь на последних минутах обыграл представителя пятого дивизиона «Эспали-Сен-Марсель» (4:2).

Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив также выиграл — на этот раз в своих стенах он обыграл «Сент-Этьен» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Маркиньос и Мбайе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ неизменно выигрывал.

Очевидно, что это говорит об отличной форме коллектива и хороших шансах на победу, особенно если учесть его явное превосходство в классе.

Брэдли Баркола и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Ланс» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.10, победа «Ланса» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито 1,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05.