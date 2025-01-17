Сампдория
Cesena FC
«Сампдория»
Турнирное положение: Клуб из Генуи находится в нижней части таблицы второго итальянского дивизиона, имея в активе 21 балл, опережая всего на два очка прямой вылет, а от безопасной строки отстает на три пункта.
«Сампдория» победила только четыре раза за 21 встречу первенства, девять игр свела вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 24:31.
Последние матчи: В прошлом туре «Сампа» в гостях расписали мировую с середняком «Брешией» 1:1, а игровым днем ранее уступила дома лидирующей «Пизе» со счетом 0:1, прервав на тот момент серию из двух мировых кряду — с «Кремонезе» на выезде и с «Каррарезе» на своем поле по 1:1.
Не сыграют: Бартош Берешинский и Симоне Романьоли не помогут своей команде.
Состояние команды: Сейчас у «Сампдории» 12-матчевая серия без викторий с учетом всех соревнований. В этот период команда из Генуи расписала шесть мировых результатов и пять раз уходила с поля поверженной. Победить же коллектив смог всего лишь два поединка из 15 предыдущих и семь раз уступил за данный период времени.
«Чезена»
Турнирное положение: Этот футбольный клуб с 26 набранными очками идет на десятой строке в таблице и всего на пункт отстает от зоны плей-офф.
«Чезена» выиграла семь матчей из 21 проведенного, пять игр свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составляет 27:28.
Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке в чемпионате «морские коньки» на своем поле поделили очки с «Читтаделлой», сыграв 0:0. И этой мировой они прервали серию из четырех фиаско подряд во всех турнирах.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К данной встрече «Чезена» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпела четыре проигрыша и расписала одну ничью. Причем за все эти игры «черно-белые» смогли забить всего лишь один гол. Выиграть же команда смогла только раз за свои предыдущие девять матчей с учетом всех турниров при двух мировых результатах и аж шести проигрышах.
Статистика для ставок
- «Сампа» дома в текущем чемпионате выиграла лишь две игры из десяти при четырех ничьих и четырех фиаско
- У «Чезены» в гостях одна виктория в десяти поединках и семь проигрышей
- В первом круге «Сампдория» на выезде одолела «Чезену» со счетом 5:3
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Сампдорию» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.28, а победа «Чезену» оценена в 3.12.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что данные коллективы, как и в первом круге этих команд, смогут огорчить друг друга забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.
Прогноз: И также рискнем еще здесь поставить на викторию «Сампы», ведь она уже в текущем сезоне обыгрывала «Чезену», которая к тому же в гостях выступает слабо.
Ставка: победа «Сампдории» за 2.34.