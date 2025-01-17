17 января в стартовом поединке 22-го тура итальянской Серии Б «Сампдория» дома примет «Чезену». Матч, который состоится в Генуе, начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Чезена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сампдория»

Турнирное положение: Клуб из Генуи находится в нижней части таблицы второго итальянского дивизиона, имея в активе 21 балл, опережая всего на два очка прямой вылет, а от безопасной строки отстает на три пункта.

«Сампдория» победила только четыре раза за 21 встречу первенства, девять игр свела вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 24:31.

Последние матчи: В прошлом туре «Сампа» в гостях расписали мировую с середняком «Брешией» 1:1, а игровым днем ранее уступила дома лидирующей «Пизе» со счетом 0:1, прервав на тот момент серию из двух мировых кряду — с «Кремонезе» на выезде и с «Каррарезе» на своем поле по 1:1.

Не сыграют: Бартош Берешинский и Симоне Романьоли не помогут своей команде.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Сейчас у «Сампдории» 12-матчевая серия без викторий с учетом всех соревнований. В этот период команда из Генуи расписала шесть мировых результатов и пять раз уходила с поля поверженной. Победить же коллектив смог всего лишь два поединка из 15 предыдущих и семь раз уступил за данный период времени.

«Чезена»

Турнирное положение: Этот футбольный клуб с 26 набранными очками идет на десятой строке в таблице и всего на пункт отстает от зоны плей-офф.

«Чезена» выиграла семь матчей из 21 проведенного, пять игр свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составляет 27:28.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке в чемпионате «морские коньки» на своем поле поделили очки с «Читтаделлой», сыграв 0:0. И этой мировой они прервали серию из четырех фиаско подряд во всех турнирах.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К данной встрече «Чезена» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпела четыре проигрыша и расписала одну ничью. Причем за все эти игры «черно-белые» смогли забить всего лишь один гол. Выиграть же команда смогла только раз за свои предыдущие девять матчей с учетом всех турниров при двух мировых результатах и аж шести проигрышах.

Статистика для ставок

«Сампа» дома в текущем чемпионате выиграла лишь две игры из десяти при четырех ничьих и четырех фиаско

У «Чезены» в гостях одна виктория в десяти поединках и семь проигрышей

В первом круге «Сампдория» на выезде одолела «Чезену» со счетом 5:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Сампдорию» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.28, а победа «Чезену» оценена в 3.12.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что данные коллективы, как и в первом круге этих команд, смогут огорчить друг друга забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также рискнем еще здесь поставить на викторию «Сампы», ведь она уже в текущем сезоне обыгрывала «Чезену», которая к тому же в гостях выступает слабо.

Ставка: победа «Сампдории» за 2.34.