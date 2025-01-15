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    «Аугсбург» не даст «Униону» прервать серию без побед?

    «Унион» Берлин — «Аугсбург». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» Берлин — «Аугсбург»
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    «Аугсбург»
    15 января в 17-м туре немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» на своем поле примет «Аугсбург». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» Берлин — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 22:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинский клуб с 17 очками разместился на 12 строке в таблице, оторвавшись на четыре пункта от красной зоны.

    «Унион» добыл четыре виктории в 16 матчах, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 14:21.

    Унион — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «железные» в рамках чемпионата Германии проиграли на выезде «Хайденхайму» со счетом 0:2. А в двух предыдущих турах, которые прошли еще в прошлом году, они расписали домашнюю мировую с «Бохумом» 1:1 и были разгромлены в гостях «Вердером» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Том Роте дисквалифицирован, а Фредерик Роннов и Иван Пртайин — травмированы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: К этому поединку «Унион» подходит с 10-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах. За данный период времени столичная команда три поединка свела вничью и семь раз уходила с поля поверженной. В чемпионате же Германии коллектив за этот отрезок трижды расписали мировые и шесть раз проиграли. Однако только в четырех поединках за это время они не смогли забить.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Баварцы с 16 пунктами находятся на строку ниже в таблице, чем предстоящий противник.

    «Аугсбург» по четыре раз в текущем первенстве победили и играли вничью, а также восемь встреч проиграли, разница мячей — 17:33.

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    • Последние матчи: «Фуггеры» начали 2025 года с домашнего поражения от «Штутгарта» со счетом 0:1. И тем самым они продлили серию фиаско до трех встреч. Ранее они еще уступили в родных стенах «Байеру» 0:2 и в гостях «Хольштайну» Киль — 1:5.

    Не сыграют: Масая Окугава, Рис Оксфорд и Мадс Педерсен — в лазарете команды.

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    Состояние команды: Сейчас у «Аугсбурга» серия из пяти матчей без викторий во всех соревнованиях. Начал коллектив данный период с двух мировых кряду в основное время, а продолжил тремя проигрышами, в двух их которых не смог забить. А выиграть в рамках чемпионата Германии команда смогла только один раз за предыдущие восемь игр при трех мировых исходах и четырех проигрышах.

    Статистика для ставок

    • У «Униона» дома три виктории, три ничьи и один проигрыш в текущем розыгрыше Бундеслиги

    • «Аугсбург» в гостях в этом чемпионате еще не побеждал, дважды сыграв вничью при пяти фиаско

    • «Унион» не может обыграть «Аугсбург» в чемпионате в восьми предыдущих очных встречах, проиграв пять из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Униона» — 1.88, победа «Аугсбурга» — 4.50, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: От поединка команд, которые в текущем сезоне имеют проблемы в завершающей стадии, есть смысл ставить на низовой тотал. К тому же между собой эти команды ранее часто играли на ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на непроигрыш «Аугсбурга», который прекрасно выступает против «Униона», не уступав берлинцам вот уже на протяжении восьми игр первенства.

    Ставка: Х2 за 1.96.

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    «Унион» Берлин — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» не даст «Униону» прервать серию без побед?
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