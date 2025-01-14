14 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бастия» и «Ницца». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бастия» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бастия»

Турнирное положение: Корсиканцы выступают во втором по рангу французском дивизионе. На текущий момент они расположились на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бастия» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 17 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Корсиканцы дома разгромили «Аяччо» (4:0).

А вот до того команда уступила нестабильному «Греноблю» (2:3). При этом поединок со скромным «Сент Жозефом» завершился викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бастия» забила 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Корсиканцы находятся в весьма приличных кондициях. Да и отставание от топ-5 составляет 5 очков.

Матчи с «Ниццей» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Бастия» победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой полпреду Лиги 1. Корсиканцы намерены максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ницца» настреляла 35 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Орлята» сумели переиграть «Реймс» (4:2).

До того команда нанесла поражение крепкому «Ренну» (3:2). А вот поединок с «Корте» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ницца» проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Ницца» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет всего один балл.

«Орлята» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке. Да и Эванн Гессанд наколотил уже 8 мячей в Лиге 1.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Орлята» выглядят монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

«Ницца» победила в 2 своих последних поединках

«Бастия» выиграла в 4 последних домашних матчах

«Ницца» в среднем забивает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.32 и 1.60.

Прогноз: «Ницца» явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

«Орлята» весьма сильны в плане реализации, да и обыгрывать представителя второго дивизиона команда обязана.

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32