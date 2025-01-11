11 января в 17-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Ренн» и «Марсель». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: после 16 игр «Ренн» идет только на 13-м месте в чемпионате Франции с 17 очками.

Последние матчи: в 16-м туре бретонцы потерпели гостевое поражение от «Ниццы» со счетом 2:3. Соперник играл чуть лучше и заслуженно взял три очка, а «Ренн» привез два мяча, грубо ошибаясь в обороне.

Особенно сильным ляп получился у опытного голкипера Стива Манданда, который просто выкатил мяч под удар нападающему. Голы в составе «Ренна» в этом матче забивали Калимуэндо и Трюффер.

Ранее была разгромная победа в Кубке Франции над «Бордо» (4:1) и дома над «Анже» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Самба (вр) и Сейду (з).

Состояние команды: пока назначение экстравагантного Хорхе Сампаоли на пост главного тренера не сильно помогло «Ренну». Он с ходу поменял тактическую схему, но складывается впечатление, что футболисты не до конца понимают его требования.

В защите с очень высокой линией обороны вообще царит настоящий хаос, «Ницца» постоянно разрывала ее забросами за спину медленным защитникам.

«Марсель»

Турнирное положение: пока «Марсель» идет втором в таблице Лиги 1 с 33 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в 16-м туре подопечные Роберто Де Дзерби разорвали на своем поле аутсайдера «Гавр» со счетом 5:1, особо не вспотев. Уже к перерыву «Марсель» вел со счетом 3:0.

После перерыва команда забила еще дважды, а сопернику позволила забить гол престижа в самом конце. Мячи в этой встрече забивали Ронжье, Надир, Мопе, Ваи, Гарсия.

До этого был разгром в гостях в Кубке Франции «Сент-Этьена» (4:0) и ничья с «Лиллем» (1:1) на своем поле.

Не сыграют: травмированы — Арит (п), Карбони (п), Мумбанья (н), под вопросом участие Гарсии (з), Мбемба (з), Кондогбия (п). Никто из них не является игроком основы.

Состояние команды: в данный момент «Марсель» — сильнейшая команда Франции по качеству игры. Де Дзерби удалось убрать огрехи в обороне после перехода на схему с тремя центральными защитниками.

Теперь она играет гораздо надежнее, а в игре появилась сбалансированность. Лучшим же игроком лиги можно смело назвать Мэйсона Гринвуда, который все уверенно начинает себя чувствовать в компании с Адриеном Рабьо.

Статистика для ставок

В прошлом году в матче Кубка Франции «Ренн» прошел своего соперника в серии пенальти

В прошлом сезоне в Лиге 1 команды обменялись домашними победами со счетом 2:0

В позапрошлом сезоне «Марсель» оба раза выиграл со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 3,10, а на «Марсель» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: сейчас «Ренн» точно не ровня «Марселю», полузащита и атака, у которого являются одной из сильнейших в Лиге 1, что по именам, что по качеству игры.

Высокая линия обороны хозяев будет разрываться быстрыми Гринвудом, Мопе и левым латералем Мерленом, который классно поддерживает атаки. Не верится, что гости могут уступить в этой встрече.

Основная ставка: победа «Марселя» с форой 0 за 1,77.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Марселя».

Дополнительная ставка: «Марсель» выиграет за 2,50.