Страсбург
Осер
«Страсбур»
Турнирное положение: Эльзасцы бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбур» довольно прилично атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.
Страсбург — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Страсбур» в Кубке Франции переиграл «Калаис» (3:0).
А вот до того команда нанесла поражение «Гавру» (3:0). При этом поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Страсбур» забил 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Страсбур» лишь на 4 зачетных балла опережает зону вылета. Зато команда победила дважды кряду.
Матчи против «Осера» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны.
«Осер»
Турнирное положение: Бургундцы в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.
Причем «Осер» настрелял 23 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бургундцы в Кубке страны минимально уступили «Дюнкерку».
До того бургундцы расписали мировую с «Лансом» (2:2). Плюс поединок с ПСЖ завершился весьма почетным паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Донован Леон — травмирован.
Состояние команды: Бургундцы проводят весьма скромный отрезок. Команда не побеждала в четырех последних поединках.
При этом «Осер» в 4 своих последних матчах забил всего 2 мяча. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется 3 очками.
Бургундцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бургундцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Осер» не побеждал в 4 последних матчах
- «Страсбур» победил в 2 своих последних поединках
- Эльзасцы не пропускали в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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- 2.20Тоттенхэм — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Страсбур» заметно прибавил в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
Бургундцы в последних матчах явно не блистали, и наверняка намерены поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60