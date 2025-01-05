5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Осер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эльзасцы бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбур» довольно прилично атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Страсбур» в Кубке Франции переиграл «Калаис» (3:0).

А вот до того команда нанесла поражение «Гавру» (3:0). При этом поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Страсбур» забил 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбур» лишь на 4 зачетных балла опережает зону вылета. Зато команда победила дважды кряду.

Матчи против «Осера» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

Причем «Осер» настрелял 23 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бургундцы в Кубке страны минимально уступили «Дюнкерку».

До того бургундцы расписали мировую с «Лансом» (2:2). Плюс поединок с ПСЖ завершился весьма почетным паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Донован Леон — травмирован.

Состояние команды: Бургундцы проводят весьма скромный отрезок. Команда не побеждала в четырех последних поединках.

При этом «Осер» в 4 своих последних матчах забил всего 2 мяча. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется 3 очками.

Бургундцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бургундцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Осер» не побеждал в 4 последних матчах

«Страсбур» победил в 2 своих последних поединках

Эльзасцы не пропускали в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Страсбур» заметно прибавил в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

Бургундцы в последних матчах явно не блистали, и наверняка намерены поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60