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    А давайте-ка поставим на голепад?!

    «Страсбур» — «Осер». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига 1, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Осер»
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    «Осер»
    5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Осер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Января 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «Страсбур»

    Турнирное положение: Эльзасцы бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбур» довольно прилично атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.

    Страсбург — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Страсбур» в Кубке Франции переиграл «Калаис» (3:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Гавру» (3:0). При этом поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Страсбур» забил 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбур» лишь на 4 зачетных балла опережает зону вылета. Зато команда победила дважды кряду.

    Матчи против «Осера» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Страсбур» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны.

    «Осер»

    Турнирное положение: Бургундцы в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 8 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

    Причем «Осер» настрелял 23 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бургундцы в Кубке страны минимально уступили «Дюнкерку».

    До того бургундцы расписали мировую с «Лансом» (2:2). Плюс поединок с ПСЖ завершился весьма почетным паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Донован Леон — травмирован.

    Состояние команды: Бургундцы проводят весьма скромный отрезок. Команда не побеждала в четырех последних поединках.

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    При этом «Осер» в 4 своих последних матчах забил всего 2 мяча. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется 3 очками.

    Бургундцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бургундцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Осер» не побеждал в 4 последних матчах

    • «Страсбур» победил в 2 своих последних поединках

    • Эльзасцы не пропускали в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Страсбур» заметно прибавил в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

    Бургундцы в последних матчах явно не блистали, и наверняка намерены поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Страсбур» — «Осер»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. А давайте-ка поставим на голепад?!
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