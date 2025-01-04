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    Покончит ли с неудачами «Эмполи»?

    «Венеция» — «Эмполи». Гости проиграли три последних поединка, но смогут ли они вернуться к победам 4 января? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.92

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Эмполи»
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    Себастьяно Эспозито
    4 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Эмполи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Января 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» по итогам 18-ти туров итальянского первенства набрала 13 очков и вовсю борется за выживание в элите.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в зоне вылета и на три пункта отстает от безопасной 17-й позиции.

    Венеция — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «Крылатые Львы» на чужом поле потерпели поражение от «Наполи» (2:3).

    Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив уже набрал полноценные три очка, в домашних стенах обыграв конкурента «Кальяри» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Свобода, Саградо, Раймондо, Дункан, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Венеция» проиграла лишь раз при одной победе и двух ничьих.

    Такие результаты позволяют хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, пусть даже соперник и превосходит их классом.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 12-ю строчку и на пять баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Дженоа» (1:2).

    Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах оказался слабее лидера первенства «Аталанты» в результативной игре — 2:3.

    Не сыграют: травмированы — Вити, Журковски, Эбуэи, Сольбаккен, Хаас, Сазонов и Пеллегри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Эмполи» неизменно проигрывал.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле, а значит им остается рассчитывать лишь на свой небольшой перевес в классе.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Эмполи» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.15, победа «Эмполи» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Эмполи».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Венеция» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. Покончит ли с неудачами «Эмполи»?
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