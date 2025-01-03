Ризеспор
Бешикташ
«Ризеспор»
Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 20 баллов и находится в нижней половине турнирной таблицы.
Команда занимает 12-ю строчку в таблице и на пять пунктов опережает зону вылета, а также на восемь очков отстает от зоны еврокубков (топ-4 чемпионата).
Ризеспор — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел разгром от «Гёзтепе» (0:3).
Перед этим в 15-м туре турецкого первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на своей арене крупно обыграл «Ванспор» с результатом 6:0.
Не сыграют: травмирован — Яшар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ризеспор» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы пусть не только на победу, но и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Али Соу — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с шестью голами.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 26 баллов и борется за выход в еврокубки (топ-4).
Команда занимает шестую строчку и лишь на два очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Аланьяспором» (1:1).
Перед этим коллектив в 15-м туре турецкого первенства в чужих стенах в результативной игре потерпел поражение от «Адана Демирспор» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бешикташ» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, хотя преимущество в классе явно должно говорить в их пользу.
Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ризеспора» забивала только одна команда
- в семи из девяти последних матчей «Ризеспора» забивали больше 2,5 голов
- трех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Ризеспора» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Бешикташа».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05