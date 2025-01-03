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    Почувствует ли снова «Бешикташ» вкус победы?

    «Ризеспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 3 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Бешикташ»
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    Чиро Иммобиле
    В пятницу, 3 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Ризеспор» дома примет «Бешикташ». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Января 2025 года

    Ризеспор

  • Ризе
    •  Ризеспор 20:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
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    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 20 баллов и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 12-ю строчку в таблице и на пять пунктов опережает зону вылета, а также на восемь очков отстает от зоны еврокубков (топ-4 чемпионата).

    Ризеспор — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел разгром от «Гёзтепе» (0:3).

    Перед этим в 15-м туре турецкого первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на своей арене крупно обыграл «Ванспор» с результатом 6:0.

    Не сыграют: травмирован — Яшар, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ризеспор» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы пусть не только на победу, но и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Али Соу — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с шестью голами.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» по итогам 16-ти туров турецкого первенства набрал 26 баллов и борется за выход в еврокубки (топ-4).

    Команда занимает шестую строчку и лишь на два очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся миром с «Аланьяспором» (1:1).

    Перед этим коллектив в 15-м туре турецкого первенства в чужих стенах в результативной игре потерпел поражение от «Адана Демирспор» со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бешикташ» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты не позволяют гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, хотя преимущество в классе явно должно говорить в их пользу.

    Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ризеспора» забивала только одна команда

    • в семи из девяти последних матчей «Ризеспора» забивали больше 2,5 голов

    • трех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Ризеспора» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Бешикташа».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Ризеспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Почувствует ли снова «Бешикташ» вкус победы?
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