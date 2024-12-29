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    Вернется ли «Юве Стабия» на победный путь?

    «Юве Стабия» — «Фрозиноне». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, итальянскую Серию B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юве Стабия» — «Фрозиноне»
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    Марко Варнье («Юве Стабия»)
    29 декабря в 20-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Юве Стабия» и «Фрозиноне». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Юве Стабия» — «Фрозиноне», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Юве Стабия

  • Италия. Серия B
    •  Юве Стабия 19:15 Фрозиноне

    Фрозиноне

  • Италия. Серия B
    •

    «Юве Стабия»

    Турнирное положение: «Юве Стабия» по итогам 19-ти туров итальянской Серии B находится на пятой позиции в зоне плей-офф за повышение в классе.

    Команда на 12 очков отстает от второй, проходной в элитный дивизион строчку, а также на четыре балла опережает девятое место, которое находится вне зоны плей-офф.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Реджаны» (1:2).

    Перед этим «Осы» сумели набрать три очка, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались сильнее «Чезены» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Юве Стабия» проиграл лишь раз, и это поражение прервало победную серию в три матча.

    Это говорит, в целом, о неплохой форме хозяев, что позволяет им рассчитывать на успех, особенно если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Андреа Адоранте — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с семью голами.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 19-ти туров итальянской Серии B находится в зоне плей-офф за право остаться в дивизионе.

    Команда занимает 17-ю позицию, отставая на один балл от безопасной 15-й строчки, а также лишь на один пункт опережая зону вылета (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Салернитаной» (2:0).

    Перед этим в 18-м туре второго итальянского дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение, когда его обидчиком выступила «Мантова» (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» дважды проиграли при одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит и об их шансах сыграть хотя бы вничью, особенно на чужом поле против превосходящего их в классе соперника.

    Джузеппе Амброзино — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Юве Стабия» выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Юве Стабии» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юве Стабия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.00, победа «Фрозиноне» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.47.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Юве Стабия» победит за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

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    «Юве Стабия» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Юве Стабия» на победный путь?
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