«Эвертон» примет на своем поле «Ноттингем Форест» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 17-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, поэтому вовсю борется за выживание.

Команда находится на 15-й позиции и лишь на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции), а значит все еще рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сумел отобрать очки у кризисного чемпиона «Манчестер Сити» (1:1).

В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Ириски» теперь уже на собственном поле не позволили выиграть третьему в таблице «Челси» — 0:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Макнил, Ирогбунам, Гарнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертона» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

Такая форма обещает хозяевам если не победу, то по крайней мере ничью, особенно если учесть фактор своего поля. Остается вопрос, сколько у них будет сил после выездной ничьей с «Манчестер Сити».

Дуайт Макнил, который травмирован, и Илиман Ндиай — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертое место и на два балла отстает от второго в таблице «Арсенала», а также на один пункт от третьего «Челси», тогда как пятый «Ньюкасл» отстает на пять очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Лесники» в домашних стенах одержали победу над «Тоттенхэмом» (1:0).

Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив одержал три очка благодаря архиважной победе на выезде над «Брентфордом» (2:0), который до того в текущем сезоне не проигрывал дома.

Не сыграют: травмированы — Сангаре, дисквалифицирован — Йетс.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ноттингем Форест» неизменно выигрывал.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже игра и состоится на выезде, тем не менее, столь непростой соперник вполне способен отобрать у них очки.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Эвертон» сыграл вничью

в семи из восьми последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.15, победа «Ноттингем Форест» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Вместе с тем, в двух последних матчах гости не пропустили.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Ноттингем Форест» выиграет за 2.80