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    «Дерби» и «Лидс» забьют друг другу

    «Дерби» — «Лидс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби» — «Лидс»
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    «Лидс»
    «Дерби» на своем поле примет «Лидс» в матче 23-го тура английского Чемпионшипа. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 20:45 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Дерби»

    Турнирное положение: команда из города Дерби находится в середине турнирной таблице.

    Сейчас «молотобойцы» имеют в своем активе 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Дерби Каунти — Лидс: коэффициенты букмекеров

    «Бараны» и забили, и пропустили по 29 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Вест Бромвич» (2:1).

    До этого же «Дерби» проиграл «Лутону» (1:2), но разгромил «Портсмут» (4:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также подопечные Пола Уорна поделили очки с «Бернли» (0:0).

    Не сыграют: травмирован Райан Ньямбе.

    Состояние команды: в этом сезоне «Дерби» особо ни на что не претендует, команда является середняком.

    Сейчас команда главное закрепиться в Чемпионшипе, ведь это первый сезон после повышения в классе.

    «Лидс»

    Турнирное положение: команда из города Лидс борется за то, чтобы выйти в высшую лигу.

    В настоящий момент у команды из одноименного города 48 очков и первое место в турнирной таблице.

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    • «Белые» забили целых 43 мяча, а пропустили всего 15.

    Последние матчи: в прошлых турах «павлины» победили «Сток» (2:0) и «Оксфорд» (4:0).

    До этого же «Лидс» поделил очки с «Престоном» (1:1).

    Перед этим подопечные Даниеля Фарке также переиграли «Мидлсбро» (3:1) и «Дерби» (2:0).

    Не сыграют: травмирован только Илиян Груев.

    Состояние команды: «Лидс» в отличной форме и главный претендент на повышение в классе.

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    Соперники, конечно, находятся рядом, но игра у «Лидса» достаточно качественная и они точно должны до последнего бороться за выход в элиту.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает на протяжении последних 5 матчей

    • «Дерби» победил в 2 из последних 3 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 7 декабря «Лидс» победил «Дерби» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Дерби» — в 5.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предположим, что мяч побывает в сетке обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: «Лидс» сильнее «Дерби» и должен забирать три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Лидса» с форой-1 за 2.00.

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    «Дерби» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Дерби» и «Лидс» забьют друг другу
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