Дерби Каунти
Лидс
«Дерби»
Турнирное положение: команда из города Дерби находится в середине турнирной таблице.
Сейчас «молотобойцы» имеют в своем активе 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.
Дерби Каунти — Лидс: коэффициенты букмекеров
«Бараны» и забили, и пропустили по 29 мячей.
Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Вест Бромвич» (2:1).
До этого же «Дерби» проиграл «Лутону» (1:2), но разгромил «Портсмут» (4:0).
Также подопечные Пола Уорна поделили очки с «Бернли» (0:0).
Не сыграют: травмирован Райан Ньямбе.
Состояние команды: в этом сезоне «Дерби» особо ни на что не претендует, команда является середняком.
Сейчас команда главное закрепиться в Чемпионшипе, ведь это первый сезон после повышения в классе.
«Лидс»
Турнирное положение: команда из города Лидс борется за то, чтобы выйти в высшую лигу.
В настоящий момент у команды из одноименного города 48 очков и первое место в турнирной таблице.
«Белые» забили целых 43 мяча, а пропустили всего 15.
Последние матчи: в прошлых турах «павлины» победили «Сток» (2:0) и «Оксфорд» (4:0).
До этого же «Лидс» поделил очки с «Престоном» (1:1).
Перед этим подопечные Даниеля Фарке также переиграли «Мидлсбро» (3:1) и «Дерби» (2:0).
Не сыграют: травмирован только Илиян Груев.
Состояние команды: «Лидс» в отличной форме и главный претендент на повышение в классе.
Соперники, конечно, находятся рядом, но игра у «Лидса» достаточно качественная и они точно должны до последнего бороться за выход в элиту.
Статистика для ставок
- «Лидс» не проигрывает на протяжении последних 5 матчей
- «Дерби» победил в 2 из последних 3 матчей
- В последнем очном противостоянии команд 7 декабря «Лидс» победил «Дерби» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Дерби» — в 5.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предположим, что мяч побывает в сетке обеих команд.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: «Лидс» сильнее «Дерби» и должен забирать три очка в этой игре.
Ставка: победа «Лидса» с форой-1 за 2.00.