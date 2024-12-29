«Дерби» на своем поле примет «Лидс» в матче 23-го тура английского Чемпионшипа. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дерби»

Турнирное положение: команда из города Дерби находится в середине турнирной таблице.

Сейчас «молотобойцы» имеют в своем активе 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Бараны» и забили, и пропустили по 29 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре команда из одноименного города переиграла «Вест Бромвич» (2:1).

До этого же «Дерби» проиграл «Лутону» (1:2), но разгромил «Портсмут» (4:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также подопечные Пола Уорна поделили очки с «Бернли» (0:0).

Не сыграют: травмирован Райан Ньямбе.

Состояние команды: в этом сезоне «Дерби» особо ни на что не претендует, команда является середняком.

Сейчас команда главное закрепиться в Чемпионшипе, ведь это первый сезон после повышения в классе.

«Лидс»

Турнирное положение: команда из города Лидс борется за то, чтобы выйти в высшую лигу.

В настоящий момент у команды из одноименного города 48 очков и первое место в турнирной таблице.

«Белые» забили целых 43 мяча, а пропустили всего 15.

Последние матчи: в прошлых турах «павлины» победили «Сток» (2:0) и «Оксфорд» (4:0).

До этого же «Лидс» поделил очки с «Престоном» (1:1).

Перед этим подопечные Даниеля Фарке также переиграли «Мидлсбро» (3:1) и «Дерби» (2:0).

Не сыграют: травмирован только Илиян Груев.

Состояние команды: «Лидс» в отличной форме и главный претендент на повышение в классе.

Соперники, конечно, находятся рядом, но игра у «Лидса» достаточно качественная и они точно должны до последнего бороться за выход в элиту.

Статистика для ставок

«Лидс» не проигрывает на протяжении последних 5 матчей

«Дерби» победил в 2 из последних 3 матчей

В последнем очном противостоянии команд 7 декабря «Лидс» победил «Дерби» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Дерби» — в 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому предположим, что мяч побывает в сетке обеих команд.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: «Лидс» сильнее «Дерби» и должен забирать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Лидса» с форой-1 за 2.00.