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    Обойдет ли «Норвич» «Миллуолл»?

    «Норвич» — «Миллуолл». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Миллуолл»
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    Борха Сайнс
    26 декабря в 23-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Норвич» и «Миллуолл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
    •

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Норвич» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 13-й позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на восемь очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

    Норвич Сити — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сандерленда» (1:2).

    Перед этим «Канарейки» также проиграли с аналогичным результатом, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались слабее «Бернли».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Форсайт, Сарджент и Гиббз, дисквалифицированы — Кордоба и Маклин.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Норвич» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме хозяев, поэтому шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, хотя уровень соперника примерно соответствует их уровню.

    Борха Сайнс — лучший бомбардир команды и всего Чемпионшипа текущего сезона с 15-ю голами.

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 28 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-ю позицию, отставая на семь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-места), а также на восемь баллов опережая зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Блэкберном» (1:0).

    Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Львы» потерпели поражение, когда в чужих стенах с минимальным результатом проиграли «Мидлсбро» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Купер, Келли, Коберн, Скэнлон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Миллуолл» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешняя форма соперника уж точно не лучше.

    Дункан Уотмор — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Норвич» проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Норвича» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Миллуолла» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Миллуолла» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Миллуолла».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

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    «Норвич» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Норвич» «Миллуолл»?
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