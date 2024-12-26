Норвич Сити
Миллуолл
«Норвич»
Турнирное положение: «Норвич» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 13-й позиции в середине турнирной таблицы.
Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на восемь очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).
Норвич Сити — Миллуолл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сандерленда» (1:2).
Перед этим «Канарейки» также проиграли с аналогичным результатом, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались слабее «Бернли».
Не сыграют: травмированы — Форсайт, Сарджент и Гиббз, дисквалифицированы — Кордоба и Маклин.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Норвич» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме хозяев, поэтому шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, хотя уровень соперника примерно соответствует их уровню.
Борха Сайнс — лучший бомбардир команды и всего Чемпионшипа текущего сезона с 15-ю голами.
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Миллуолл» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 28 баллов и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 10-ю позицию, отставая на семь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-места), а также на восемь баллов опережая зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Блэкберном» (1:0).
Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Львы» потерпели поражение, когда в чужих стенах с минимальным результатом проиграли «Мидлсбро» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Купер, Келли, Коберн, Скэнлон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Миллуолл» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.
Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешняя форма соперника уж точно не лучше.
Дункан Уотмор — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Норвич» проиграл
- в шести из семи последних матчей «Норвича» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Миллуолла» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Миллуолла» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Миллуолла».
Ставка: только одна команда забьет за 2.35