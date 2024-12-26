26 декабря в 23-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Норвич» и «Миллуолл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Норвич» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 13-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на девять баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на восемь очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сандерленда» (1:2).

Перед этим «Канарейки» также проиграли с аналогичным результатом, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались слабее «Бернли».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Форсайт, Сарджент и Гиббз, дисквалифицированы — Кордоба и Маклин.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Норвич» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме хозяев, поэтому шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, не выглядят очевидными, хотя уровень соперника примерно соответствует их уровню.

Борха Сайнс — лучший бомбардир команды и всего Чемпионшипа текущего сезона с 15-ю голами.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Миллуолл» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 28 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию, отставая на семь очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-места), а также на восемь баллов опережая зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Блэкберном» (1:0).

Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Львы» потерпели поражение, когда в чужих стенах с минимальным результатом проиграли «Мидлсбро» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Купер, Келли, Коберн, Скэнлон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Миллуолл» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешняя форма соперника уж точно не лучше.

Дункан Уотмор — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Норвич» проиграл

в шести из семи последних матчей «Норвича» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Миллуолла» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, победа «Миллуолла» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Миллуолла».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35