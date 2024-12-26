26 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Гент» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Юнион Сент-Жиллуаз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Буйволы» традиционно бьются за самые высокие места. Ныне команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Гент» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Буйволы» минимально переиграли «Стандард».

При этом «Гент» до того с минимальным счетом уступил «Ларну». А вот немногим ранее команда подписала мировое соглашение с «Серкль Брюгге» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда трижды победила. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ноа Фадига, Матисс Самойс — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Буйволы» явно способны побороться за попадание в топ-3. Вот только пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Поединки со «Юнион Сент-Жиллуазом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Гент» уступил 1 раз при 4 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только «Юнион Сент-Жиллуаз» команда еще ни разу не обыгрывала.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Юнион Сент-Жиллуаз» имеет достаточно надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Поединок с «Брюгге» завершился паритетом (2:2).

При этом до того команда уверенно переиграла «Вестерло» (3:1). Плюс встреча с «Ниццей» также завершилась викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Юнион Сент-Жиллуаз» нынче пребывает на приличном ходу. Правда, отставание от третьей строчки нынче измеряется 5 очками.

В этой встрече «Юнион Сент-Жиллуаз» намерен разжиться очками. Вот только забивает команда с некоторой натугой — 25 мячей в 19 поединках.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет почти в оптимальном сочетании. Да и оборона соперника ошибается частенько.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Плюс «Юнион Сент-Жиллуаз» привычно успешно противостоит «буйволам».

Статистика для ставок

«Гент» в среднем забивает меньше 2 голов за матч

«Юнион Сент-Жиллуаз» в среднем пропускает реже гола за матч

«Гент» еще ни разу не обыгрывал «Юнион Сент-Жиллуаз»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион Сент-Жиллуаз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Юнион Сент-Жиллуаз» исторически успешно противостоит «Генту», плюс оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

Номинальные гости явно будут действовать активно, да и оппонент нынче крайне не блещет стабильностью.

Ставка: Победа «Юнион Сент-Жиллуаза» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00