Венеция
Кальяри
«Венеция»
Турнирное положение: Венецианцы бьются за сохранение прописки в Серии А. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Венеция» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.
Венеция — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Венецианцы дали знатный бой «Ювентусу» (2:2).
А вот до того команда не сумела переиграть «Комо» (2:2). При этом поединок с «Болоньей» завершился поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Венецианцы на 5 очков отстают от спасительной 17 позиции. А вот не побеждает команда уже 6 матчей кряду.
Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Венеция» победила и проиграла по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Венецианцы постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Кальяри» настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Сардинцы была разгромлены «Ювентусом» (0:4).
До того сардинцы минимально уступили «Аталанте». Да и поединок с «Фиорентиной» также завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сардинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда не забивала в трех своих последних поединках.
При этом «Кальяри» уступил в трех своих последних матчах. Зато отставание от спасительной 17 позиции лишь минимальное.
Пока что сардинцы всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем почти 2 раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Сардинцы явно намерены, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Кальяри» не забивал в 3 своих последних матчах
- «Венеция» не побеждает 6 матчей кряду
- Обе команды в среднем забивают чуть меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.97.
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Прогноз: «Венеция» явно постарается оторваться от дна таблицы, и уж точно будет активно атаковать.
Сардинцы в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев во главе с Похьянпало покажет себя во всей красе.
Ставка: Победа «Венеции» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30