22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы бьются за сохранение прописки в Серии А. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Венеция» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Венецианцы дали знатный бой «Ювентусу» (2:2).

А вот до того команда не сумела переиграть «Комо» (2:2). При этом поединок с «Болоньей» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Венецианцы на 5 очков отстают от спасительной 17 позиции. А вот не побеждает команда уже 6 матчей кряду.

Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Венеция» победила и проиграла по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Венецианцы постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Кальяри» настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Сардинцы была разгромлены «Ювентусом» (0:4).

До того сардинцы минимально уступили «Аталанте». Да и поединок с «Фиорентиной» также завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сардинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда не забивала в трех своих последних поединках.

При этом «Кальяри» уступил в трех своих последних матчах. Зато отставание от спасительной 17 позиции лишь минимальное.

Пока что сардинцы всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем почти 2 раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Сардинцы явно намерены, как минимум, не уступить.

Статистика для ставок

«Кальяри» не забивал в 3 своих последних матчах

«Венеция» не побеждает 6 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают чуть меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

Прогноз: «Венеция» явно постарается оторваться от дна таблицы, и уж точно будет активно атаковать.

Сардинцы в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев во главе с Похьянпало покажет себя во всей красе.

Ставка: Победа «Венеции» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30