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    Сумеет ли «Венеция» одолеть сардинцев?

    «Венеция» — «Кальяри». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия А, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Кальяри»
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    Йоэль Похьянпало
    22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2024 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы бьются за сохранение прописки в Серии А. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Венеция» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

    Венеция — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Венецианцы дали знатный бой «Ювентусу» (2:2).

    А вот до того команда не сумела переиграть «Комо» (2:2). При этом поединок с «Болоньей» завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Венецианцы на 5 очков отстают от спасительной 17 позиции. А вот не побеждает команда уже 6 матчей кряду.

    Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Венеция» победила и проиграла по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Венецианцы постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы в текущем чемпионате бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Кальяри» настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Сардинцы была разгромлены «Ювентусом» (0:4).

    До того сардинцы минимально уступили «Аталанте». Да и поединок с «Фиорентиной» также завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кальяри» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сардинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда не забивала в трех своих последних поединках.

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    При этом «Кальяри» уступил в трех своих последних матчах. Зато отставание от спасительной 17 позиции лишь минимальное.

    Пока что сардинцы всеми силами пытаются выбраться из опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем почти 2 раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Сардинцы явно намерены, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» не забивал в 3 своих последних матчах

    • «Венеция» не побеждает 6 матчей кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.97.

    Прогноз: «Венеция» явно постарается оторваться от дна таблицы, и уж точно будет активно атаковать.

    Сардинцы в последних матчах явно не преуспевали, да и атака хозяев во главе с Похьянпало покажет себя во всей красе.

    Ставка: Победа «Венеции» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Венеция» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Венеция» одолеть сардинцев?
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