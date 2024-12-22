22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Юнион Сен-Жан» и «Монако». Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сен-Жан» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юнион Сен-Жан»

Турнирное положение: «Юнион Сен-Жан» нынче выступают в низах французского футбола. Зато команда уже прошла 2 раунда Кубка Франции.

При этом «Юнион Сен-Жан» в 2 матчах Кубка настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь однажды.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Версаль» был обыгран натужно (2:1).

До того «Юнион Сен-Жан» превосходно прошел первый раунд Кубка. Команда учинила форменный разгром «Монтферрану» (4:0).

Уже сам проход в 1/32 финала национального Кубка для скромного клуба является достижением. Плюс есть расчет на недооценку со стороны монегасков.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Юнион Сен-Жан» имеют весьма посредственный подбор игроков. Зато тылы команды сбоят относительно нечасто.

Поединок с «Монако» для команды станет настоящим испытанием. При любом исходе «Юнион Сен-Жан» уже добился многого.

Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются проявить себя во всей красе. Команда постарается сдержать атаки монегасков.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски проводят весьма противоречивый сезон. На данный момент они находятся на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Монако» на 10 пунктов отстают от лидера чемпионата ПСЖ. Да и забила команда 26 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Монегаски были биты ПСЖ (2:4).

До того команда не сумела переиграть «Реймс» (0:0). А вот поединок с лондонским «Арсеналом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Монегаски в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч. Плюс команда откровенно нестабильна, чередуя качественные поединки с блеклыми.

При этом «Монако» вполне способен побороться за трофей. Вот только в этой встрече монегаски наверняка предстанут в экспериментальном сочетании.

Наверняка монегаски постараются пройти столь скромного оппонента малой кровью. Да и скамейка у команды достаточно длинная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и пресловутое превосходство в классе явно скажется.

Статистика для ставок

«Юнион Сен-Жан» уже прошел 2 раунда Кубка Франции

«Монако» не побеждал в 3 своих последних матчах

Монегаски в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 29.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.03 и 17.00.

Прогноз: «Монако» в разы сильнее соперника, но вряд ли будет особенно надрываться.

Номинальные хозяева всеми силами будут пытаться сдержать атаки монегасков, и явно постараются избежать разгрома.

Ставка: ТМ 5.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 3.40