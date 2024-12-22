ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаСохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити» Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
    Все новости спорта

    Монегаски пощадят любителей

    «Юнион Сен-Жан» — «Монако». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 22 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на Монако
    Прогноз и ставки на «Юнион Сен-Жан» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин
    22 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Юнион Сен-Жан» и «Монако». Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сен-Жан» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 22 Декабря 2024 года

    Union St Jean

  • Франция. Кубок
    •  Union St Jean 16:45 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Юнион Сен-Жан»

    Турнирное положение: «Юнион Сен-Жан» нынче выступают в низах французского футбола. Зато команда уже прошла 2 раунда Кубка Франции.

    При этом «Юнион Сен-Жан» в 2 матчах Кубка настрелял 6 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь однажды.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Версаль» был обыгран натужно (2:1).

    До того «Юнион Сен-Жан» превосходно прошел первый раунд Кубка. Команда учинила форменный разгром «Монтферрану» (4:0).

    Уже сам проход в 1/32 финала национального Кубка для скромного клуба является достижением. Плюс есть расчет на недооценку со стороны монегасков.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Юнион Сен-Жан» имеют весьма посредственный подбор игроков. Зато тылы команды сбоят относительно нечасто.

    Поединок с «Монако» для команды станет настоящим испытанием. При любом исходе «Юнион Сен-Жан» уже добился многого.

    Очевидно, что в этом поединке номинальные хозяева постараются проявить себя во всей красе. Команда постарается сдержать атаки монегасков.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски проводят весьма противоречивый сезон. На данный момент они находятся на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Монако» на 10 пунктов отстают от лидера чемпионата ПСЖ. Да и забила команда 26 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Монегаски были биты ПСЖ (2:4).

    До того команда не сумела переиграть «Реймс» (0:0). А вот поединок с лондонским «Арсеналом» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Монегаски в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч. Плюс команда откровенно нестабильна, чередуя качественные поединки с блеклыми.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Монако» вполне способен побороться за трофей. Вот только в этой встрече монегаски наверняка предстанут в экспериментальном сочетании.

    Наверняка монегаски постараются пройти столь скромного оппонента малой кровью. Да и скамейка у команды достаточно длинная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и пресловутое превосходство в классе явно скажется.

    Статистика для ставок

    • «Юнион Сен-Жан» уже прошел 2 раунда Кубка Франции

    • «Монако» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Монегаски в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 29.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.03 и 17.00.

    Прогноз: «Монако» в разы сильнее соперника, но вряд ли будет особенно надрываться.

    Номинальные хозяева всеми силами будут пытаться сдержать атаки монегасков, и явно постараются избежать разгрома.

    Ставка: ТМ 5.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хольштайн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юнион Сен-Жан» — «Монако»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Монегаски пощадят любителей
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры