Испанский «Бетис» дома сыграет против финского ХИКа в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 17 место, набрав 7 очков, команда Ла Лиги пока претендует на выход в 1/16 финала еврокубка. Однако испанцы претендуют также на выход в 1/8 финала или отправится домой.

Последние матчи: «Бетис» одержал важную победу в пятом туре Лиги конференций. С минимальным счётом был повержен молдавский «Петрокуб» (1:0).

Не сыграют: 7 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (контузия), Форналс (мышечная травма), Кардозо (мышечная травма), Менди (травма колена), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Бетис» в пяти матчах Лиги конференций одержал две победы, одну игру завершил вничью и две проиграл.

ХИК

Турнирное положение: ХИК ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, но они призрачные. Финский клуб в турнирной таблице занимает 29 место, набрав 4 очка.

Последние матчи: В матче пятого тура Лиги конференций ХИК сыграл вничью с «Мольде» (2:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В Лиге конференций ХИК смог одержать всего одну победу, в одной встрече была зафиксирована ничья, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

Статистика для ставок

«Бетис» занимает 22 место в основной этапе Лиги конференций

«Петрокуб» потерпел три поражения в основном этапе Лиги конференций

ЛЕ-2022: «Бетис» дважды обыграл ХИК (3:0, 2:0 — победы «Бетиса»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.75, а победа ХИКа — в 15.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.04 и 1.82 соответственно.

Прогноз: Клуб испанской Ла Лиги не столкнётся с проблемой в предстоящей игре против ХИКа.

Ставка: Фора «Бетиса» (-2.5) с коэффициентом 2.31.

Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.04.