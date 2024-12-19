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    «Бетис» переиграет финского визави?

    «Бетис» — ХИК. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — ХИК
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    «Бетис» — «Барселона»
    Испанский «Бетис» дома сыграет против финского ХИКа в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 23:00 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 17 место, набрав 7 очков, команда Ла Лиги пока претендует на выход в 1/16 финала еврокубка. Однако испанцы претендуют также на выход в 1/8 финала или отправится домой.

    Последние матчи: «Бетис» одержал важную победу в пятом туре Лиги конференций. С минимальным счётом был повержен молдавский «Петрокуб» (1:0).

    Не сыграют: 7 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (контузия), Форналс (мышечная травма), Кардозо (мышечная травма), Менди (травма колена), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Бетис» в пяти матчах Лиги конференций одержал две победы, одну игру завершил вничью и две проиграл.

    ХИК

    Турнирное положение: ХИК ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, но они призрачные. Финский клуб в турнирной таблице занимает 29 место, набрав 4 очка.

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    • Последние матчи: В матче пятого тура Лиги конференций ХИК сыграл вничью с «Мольде» (2:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В Лиге конференций ХИК смог одержать всего одну победу, в одной встрече была зафиксирована ничья, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» занимает 22 место в основной этапе Лиги конференций

    • «Петрокуб» потерпел три поражения в основном этапе Лиги конференций

    • ЛЕ-2022: «Бетис» дважды обыграл ХИК (3:0, 2:0 — победы «Бетиса»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.75, а победа ХИКа — в 15.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.04 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Клуб испанской Ла Лиги не столкнётся с проблемой в предстоящей игре против ХИКа.

    Ставка: Фора «Бетиса» (-2.5) с коэффициентом 2.31.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что игра получится результативной.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Бетис» — ХИК: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» переиграет финского визави?
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