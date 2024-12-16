Борнмут
Вест Хэм
«Борнмут»
Турнирное положение: Команда располагается на 8-м месте в таблице АПЛ с 24 очками в активе после 15-и туров. «Борнмут» отстает от зоны еврокубков (6-я строчка) лишь на 1 балл.
К тому же, команда на своем поле выступает довольно неплохо. За 7 домашних встреч «Борнмут» набрал 13 очков из 21-го возможного — это 10-й результат в лиге.
Борнмут — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече «вишни» одолели «Ипсвич» со счетом 2:1, перевернув игру в концовке 2-го тайма. Матчем ранее команда обыграла «Тоттенхэм» с минимальным счетом 1:0.
У «Борнмута» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча в АПЛ. Команда еще обыграла «Вулверхэмптон» (4:2). За этот период «Борнмут» пропустил 3 гола при 7-и забитых.
Не сыграют: Хулиан Араужо, Алекс Скотт, Маркос Сенеси, Луис Синистерра и Маркус Тавернье (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Борнмут» выступает очень уверенно как на своем поле, так и в гостях. До этого команда уже делала такие победные отрезки, но сейчас у «вишен» есть реальная возможность запрыгнуть в зону еврокубков.
У «Борнмута» нет явного лидера в атакующей линии, да и с результативностью у команды есть небольшие проблемы, но при этом «вишни» действуют очень цепко. Команда даже обыгрывала «Манчестер Сити» 2-го ноября.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 14-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 18 очков после 15-и туров. «Вест Хэм» опережает зону вылета на 6 баллов и пока что может спать спокойно.
Стоит отметить, что команда входит в 5-ку худший в английской Премьер-лиге по пропущенным голам. «Вест Хэм» вынимал мяч из своих ворот 28 раз за 15 туров.
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда одолела на своем поле «Вулверхэмптон» со счетом 2:1, а до этого уступила «Лестеру» (1:3), пропуская голы в каждом тайме.
В последних 5-и встречах у «Вест Хэма» по 2 победы и поражения, а также ничья с «Эвертоном» (0:0). За этот период «молотобойцы» пропустили 9 раз при 7-и забитых.
Не сыграют: Микаил Антонио (неактивный) и Эмерсон (перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Вест Хэм» полностью провалил старт нынешнего сезона, но сейчас пытается выбраться из этой ямы. Вряд-ли «молотобойцы» вылетят, но за еврокубки побороться будет тяжеловато.
Стоит отметить, что «Вест Хэм» ни разу не проиграл «Борнмуту» в последних 5-и очных встречах. Команды за этот период дважды сыграли вничью (оба матча — 1:1).
Статистика для ставок
- «Борнмут» выиграл 3 последних матча в АПЛ
- В последних 5-и матчах на чужом поле «Вест Хэм» победил только 1 раз
- «Вест Хэм» ни разу не проиграл «Борнмуту» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 1.70, победа «Вест Хэма» — 4.40, ничья — 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.
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Прогноз: У «Вест Хэма» определенно есть проблемы в обороне. Прогнозируем результативный матч со стороны «Борнмута».
Ставка: Индивидуальный тотал «Борнмута» 2 больше за 2.05.
Прогноз: Можно предположить, что «Борнмут» обыграет «Вест Хэм» именно во 2-м тайме.
Ставка: Победа «Борнмута» во 2-м тайме за 2.00.