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    Сможет ли «Борнмут» продлить свою победную серию?

    «Борнмут» — «Вест Хэм». «Вишни» рвутся в зону еврокубков, а «молотобойцы» бегут от зоны вылета. На что лучше сделать ставку 16 декабря? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Вест Хэм»
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    Эванилсон — игрок «Борнмута»
    В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле примет «Вест Хэм». Поединок пройдет 16 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 23:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: Команда располагается на 8-м месте в таблице АПЛ с 24 очками в активе после 15-и туров. «Борнмут» отстает от зоны еврокубков (6-я строчка) лишь на 1 балл.

    К тому же, команда на своем поле выступает довольно неплохо. За 7 домашних встреч «Борнмут» набрал 13 очков из 21-го возможного — это 10-й результат в лиге.

    Борнмут — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече «вишни» одолели «Ипсвич» со счетом 2:1, перевернув игру в концовке 2-го тайма. Матчем ранее команда обыграла «Тоттенхэм» с минимальным счетом 1:0.

    У «Борнмута» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча в АПЛ. Команда еще обыграла «Вулверхэмптон» (4:2). За этот период «Борнмут» пропустил 3 гола при 7-и забитых.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Хулиан Араужо, Алекс Скотт, Маркос Сенеси, Луис Синистерра и Маркус Тавернье (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Борнмут» выступает очень уверенно как на своем поле, так и в гостях. До этого команда уже делала такие победные отрезки, но сейчас у «вишен» есть реальная возможность запрыгнуть в зону еврокубков.

    У «Борнмута» нет явного лидера в атакующей линии, да и с результативностью у команды есть небольшие проблемы, но при этом «вишни» действуют очень цепко. Команда даже обыгрывала «Манчестер Сити» 2-го ноября.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 14-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 18 очков после 15-и туров. «Вест Хэм» опережает зону вылета на 6 баллов и пока что может спать спокойно.

    Стоит отметить, что команда входит в 5-ку худший в английской Премьер-лиге по пропущенным голам. «Вест Хэм» вынимал мяч из своих ворот 28 раз за 15 туров.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда одолела на своем поле «Вулверхэмптон» со счетом 2:1, а до этого уступила «Лестеру» (1:3), пропуская голы в каждом тайме.

    В последних 5-и встречах у «Вест Хэма» по 2 победы и поражения, а также ничья с «Эвертоном» (0:0). За этот период «молотобойцы» пропустили 9 раз при 7-и забитых.

    Не сыграют: Микаил Антонио (неактивный) и Эмерсон (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: «Вест Хэм» полностью провалил старт нынешнего сезона, но сейчас пытается выбраться из этой ямы. Вряд-ли «молотобойцы» вылетят, но за еврокубки побороться будет тяжеловато.

    Стоит отметить, что «Вест Хэм» ни разу не проиграл «Борнмуту» в последних 5-и очных встречах. Команды за этот период дважды сыграли вничью (оба матча — 1:1).

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» выиграл 3 последних матча в АПЛ

    • В последних 5-и матчах на чужом поле «Вест Хэм» победил только 1 раз

    • «Вест Хэм» ни разу не проиграл «Борнмуту» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 1.70, победа «Вест Хэма» — 4.40, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: У «Вест Хэма» определенно есть проблемы в обороне. Прогнозируем результативный матч со стороны «Борнмута».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Борнмута» 2 больше за 2.05.

    Прогноз: Можно предположить, что «Борнмут» обыграет «Вест Хэм» именно во 2-м тайме.

    Ставка: Победа «Борнмута» во 2-м тайме за 2.00.

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    «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Борнмут» продлить свою победную серию?
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