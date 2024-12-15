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    «Чайки» быстро заклюют лондонцев

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Кристал Пэлас»
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    «Брайтон»
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» нынче сражаются за попадание в топ-6. На данный момент команда оккупировала 7 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Брайтон» не столь мощно атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза в 15 матчах.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Чайки» не смогли переиграть «Лестер» (2:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Фулхэму» (1:3). При этом чуть ранее «чайки» подписали мировую с «Саугемптоном» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Джек Хиншелвуд, Ферди Кадиолу, Джеймс Милнер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Чайки» лишь на один пункт отстают от седьмой позиции. Вот только оборона команды выглядит не лучшим образом.

    Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победную тропу. Да и лондонцам «чайки» не проигрывают уже 3 года.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Кристал Пэлас» в 15 матчах настрелял лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Лондонцы дали бой «Манчестер Сити» (2:2).

    До того команда минимально переиграла «Ипсвич». А вот поединок с «Ньюкаслом» принес лишь один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Адам Уортон — травмирован.

    Состояние команды: Лондонцы лишь на 4 очка опережают зону вылета. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом «Кристал Пэлас» в среднем забивает в среднем менее гола за матч. Хотя в последних матчах команда несколько прибавила, не проигрывая уже четырежды кряду.

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только лидеры все никак не могут продемонстрировать свои лучшие кондиции.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. Лондонцы в последних матчах выглядели довольно выгодно.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы в среднем забивают менее гола за матч

    • «Кристал Пэлас» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Чайки» не побеждали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

    «Брайтон» традиционно успешно противостоит лондонцам, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00

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    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Чайки» быстро заклюют лондонцев
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