15 декабря в 16-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» нынче сражаются за попадание в топ-6. На данный момент команда оккупировала 7 строчку турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» не столь мощно атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Чайки» не смогли переиграть «Лестер» (2:2).

До того команда по всем статьям уступила «Фулхэму» (1:3). При этом чуть ранее «чайки» подписали мировую с «Саугемптоном» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Джек Хиншелвуд, Ферди Кадиолу, Джеймс Милнер — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» лишь на один пункт отстают от седьмой позиции. Вот только оборона команды выглядит не лучшим образом.

Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победную тропу. Да и лондонцам «чайки» не проигрывают уже 3 года.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонцы борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Кристал Пэлас» в 15 матчах настрелял лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Лондонцы дали бой «Манчестер Сити» (2:2).

До того команда минимально переиграла «Ипсвич». А вот поединок с «Ньюкаслом» принес лишь один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Адам Уортон — травмирован.

Состояние команды: Лондонцы лишь на 4 очка опережают зону вылета. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Кристал Пэлас» в среднем забивает в среднем менее гола за матч. Хотя в последних матчах команда несколько прибавила, не проигрывая уже четырежды кряду.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только лидеры все никак не могут продемонстрировать свои лучшие кондиции.

Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. Лондонцы в последних матчах выглядели довольно выгодно.

Статистика для ставок

Лондонцы в среднем забивают менее гола за матч

«Кристал Пэлас» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Чайки» не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

«Брайтон» традиционно успешно противостоит лондонцам, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00