15 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Нант». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 11 месте.

При этом «Брест» в 14 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 26 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Пираты» минимально одолели ПСВ.

До того «Брест» по всем статьям уступил «Лиллю» (1:3). А вот встреча со «Страсбуром» завершилась вполне уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Сумайла Кулибали, Пьер Леес-Мелу, Йонас Мартен — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Брест» уже на 7 зачетных пунктов отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды дают сбои слишком уж часто.

Поединки с «Нантом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Брест» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Нант» лишь на один пункт опережает опасную зону. Вот только забила команда 16 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Канарейки» переиграли «Ренн» (1:0).

До того команда оказала достойное сопротивление ПСЖ (1:1). А вот поединок с «Гавром» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Тино Кадевере — травмирован.

Состояние команды: «Канарейки» в среднем забивают чуть чаще гола за матч. А вот в двух своих последних матчах команда не уступила.

При этом «Нант» уже 2 года не обыгрывает «пиратов». Да и ныне команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и результаты «канареек» постепенно пошли в гору.

Очевидно, что номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны. Да и оппонент не блещет стабильностью в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

«Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Нант» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Брест» выиграл в 2 своих последних домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Нант» имеет явные проблемы в плане созидания и реализации голевых моментов.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20