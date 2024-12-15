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    «Брест» одолеет «канареек»

    «Брест» — «Нант». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Нант»
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    «Брест»
    15 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Нант». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 11 месте.

    При этом «Брест» в 14 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 26 раз.

    Брест — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Пираты» минимально одолели ПСВ.

    До того «Брест» по всем статьям уступил «Лиллю» (1:3). А вот встреча со «Страсбуром» завершилась вполне уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Сумайла Кулибали, Пьер Леес-Мелу, Йонас Мартен — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Брест» уже на 7 зачетных пунктов отстает от искомого 6 места. Да и тылы команды дают сбои слишком уж часто.

    Поединки с «Нантом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Брест» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Нант» лишь на один пункт опережает опасную зону. Вот только забила команда 16 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Канарейки» переиграли «Ренн» (1:0).

    До того команда оказала достойное сопротивление ПСЖ (1:1). А вот поединок с «Гавром» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Тино Кадевере — травмирован.

    Состояние команды: «Канарейки» в среднем забивают чуть чаще гола за матч. А вот в двух своих последних матчах команда не уступила.

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    При этом «Нант» уже 2 года не обыгрывает «пиратов». Да и ныне команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и результаты «канареек» постепенно пошли в гору.

    Очевидно, что номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны. Да и оппонент не блещет стабильностью в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • «Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Нант» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Брест» выиграл в 2 своих последних домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Нант» имеет явные проблемы в плане созидания и реализации голевых моментов.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Брест» — «Нант»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Брест» одолеет «канареек»
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