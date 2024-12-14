В рамках 15-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле примет «Монако». Поединок пройдет 14 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Лиги 1 с 19-ю очками в активе после 14-и туров. «Реймс» отстает от зоны еврокубков на 4 балла.

На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 8 очков из 21-го возможного. «Реймс» занимает по этому показателю лишь 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре команда сыграла вничью со «Страсбургом» (0:0), а до этого уступила «Лансу» со счетом 0:2, пропустив по одному голу в каждом тайме.

В последних 7-и встречах «Реймс» выиграл только «Гавр» (3:0), четырежды проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период команда также поделила очки с «Лионом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Максим Бузи, Мохамед Дарами, Реда Хадра, Абду Коне и Джозеф Окуму (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реймс» стабильно держится в середине турнирной таблицы. Сейчас у команды есть возможность побороться за еврокубки, но последние результаты не внушают оптимизма.

Интересно, что в последней очной встрече «Реймс» смог обыграть «Монако» со счетом 3:1 на чужом поле. Команда забила победный гол на 55-й минуте. Сможет ли «Реймс» в предстоящем матче дать бой сопернику? Большой вопрос...

«Монако»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й строчке в таблице Лиги 1, набрав за 14 туров 29 очков. «Монако» отстает от ПСЖ (1-е место) на 5 баллов — вся борьба еще впереди.

К тому же, команда также занимает 3-ю позицию в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 18-и возможных на своем поле — отличный результат.

Последние матчи: В прошлой встрече «Монако» крупно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов, а до этого команда всухую одолела «Тулузу» (2:0), решив исход матча во 2-м тайме.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Монако» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда уступила «Марселю» (1:2) в Лиге 1 и «Бенфике» (2:3) в Лиге чемпионов, а обыграла «Брест» (3:2).

Не сыграют: Фоларин Балоган, Мамаду Кулибали, Крепин Диатта, Эдан Диоп, Денис Закария (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, у «Монако» начался небольшой спад. Команда стала терять много очков в Лиге чемпионов и в чемпионате Франции, но отрыв от 1-го места (5 очков) отыграть еще возможно.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уже набирает форму после травмы. В последних 5-и матчах во всех турнирах футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

У «Реймса» только 1 победа в последних 7-и матчах

В последних 6-и встречах в рамках Лиги 1 «Монако» трижды проиграл

«Реймс» трижды обыгрывал «Монако» в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 2.02, победа «Реймса» — 3.65, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.13 соответственно.

Прогноз: «Монако» сможет обыграть кризисный «Реймс» в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Монако» за 2.02.

Прогноз: Можно предположить, что у «Монако» получится забить парочку голов, команда неплохо выступает на чужом поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1.5 больше за 1.88.