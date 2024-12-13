Касымпаша
Эюпспор
«Касымпаша»
Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне она пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Касымпаша» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды немногим превышает гол за матч.
Касымпаша — Эюпспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. Поединок с «Трабзонспором» завершился паритетом (2:2).
При этом «Касымпаша» до того не уступила «Сивасспору» (0:0). А вот немногим ранее команда проиграла «Кайсериспору» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мортада Бен Уанес — дисквалифицирован.
Состояние команды: Стамбульцы ныне пребывают не в самом лучшем расположении духа. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Касымпаша» пропускает достаточно часто: 21 мяч в 14 матчах. А вот оторваться от группы аутсайдеров команде вполне по силам.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» борется за высокие места. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Эюпспор» имеет достаточно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Встреча с «Самсунспором» завершилась уверенной победой (3:0).
При этом до того команда не дала себя обыграть «Галатасараю» (2:2). Вот только встреча с «Ризеспором» завершилась поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эюпспор» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Фредрик Мидтшё — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Эюпспор» лишь на 3 очка отстает от 3 места. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Команда не проигрывала в двух своих последних поединках. При этом «Эюпспор» потенциально способен стать открытием чемпионата.
При этом команда на выезде не проигрывает уже 2 месяца. Да и успех в минувшем туре явно окрылил игроков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Эюпспор» постарается воспользоваться проблемами стамбульцев в обороне.
Статистика для ставок
- «Эюпспор» забивает в среднем реже 2 голов за матч
- «Касымпаша» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Эюпспор» не проигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Эюпспор» явно намеревается удержаться в группе лидеров, так что не должен допустить потери очков.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером, да и «Касымпаша» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Эюпспора» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50