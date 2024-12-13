13 декабря в 16-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Эюпспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Эюпспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: Эта команда проводит весьма посредственный сезон. Ныне она пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Касымпаша» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды немногим превышает гол за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. Поединок с «Трабзонспором» завершился паритетом (2:2).

При этом «Касымпаша» до того не уступила «Сивасспору» (0:0). А вот немногим ранее команда проиграла «Кайсериспору» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мортада Бен Уанес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы ныне пребывают не в самом лучшем расположении духа. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Касымпаша» пропускает достаточно часто: 21 мяч в 14 матчах. А вот оторваться от группы аутсайдеров команде вполне по силам.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с реализацией.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» борется за высокие места. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эюпспор» имеет достаточно надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Встреча с «Самсунспором» завершилась уверенной победой (3:0).

При этом до того команда не дала себя обыграть «Галатасараю» (2:2). Вот только встреча с «Ризеспором» завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эюпспор» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Фредрик Мидтшё — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Эюпспор» лишь на 3 очка отстает от 3 места. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Команда не проигрывала в двух своих последних поединках. При этом «Эюпспор» потенциально способен стать открытием чемпионата.

При этом команда на выезде не проигрывает уже 2 месяца. Да и успех в минувшем туре явно окрылил игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Эюпспор» постарается воспользоваться проблемами стамбульцев в обороне.

Статистика для ставок

«Эюпспор» забивает в среднем реже 2 голов за матч

«Касымпаша» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Эюпспор» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Эюпспор» явно намеревается удержаться в группе лидеров, так что не должен допустить потери очков.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером, да и «Касымпаша» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Эюпспора» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50