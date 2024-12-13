13 декабря в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Портсмут». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дерби Каунти»

Турнирное положение: «Бараны» нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Дерби Каунти» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Бараны» дали бой сильному «Бёрнли» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Лидса» (0:2). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Дерби Каунти» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Райан Ньямбе — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бараны» не блещут стабильностью результатов. А вот отрыв от опасной зоны ныне составляет 4 очка.

Матчи против «Портсмута» для команды исторически складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Дерби Каунти» уступил 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «баранам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» намерены удержаться во втором по рангу дивизионе. Ныне команда находится на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Портсмут» в 18 матчах наколотил 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Помпи» не сумели одолеть «Норвич» (0:0).

До того команда по всем статьям переиграла «Бристоль Сити» (3:0). А вот встреча с «Суонси» завершилась боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Портсмут» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Уилл Норрис, Марк О`Махони, Джордан Уильямс, Кусини Йенги — травмированы.

Состояние команды: «Помпи» намерены оторваться от зоны вылета. Нынешний гандикап даже от последнего места составляет 2 очка.

При этом «Портсмут» в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч. Да и серия из 4 матчей без поражений явно окрыляет!

«Помпи» имеют не столь впечатляющий по именам подбор игроков. Вот только с надежностью тылов у команды нынче имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Помпи» не пропускали в двух своих последних поединках.

Статистика для ставок

«Дерби Каунти» уже 12 лет не обыгрывает «Портсмут»

Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

«Портсмут» не пропускал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дерби Каунти» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены оторваться от опасной зоны.

«Бараны» уж точно будут активно атаковать, однако и «помпи» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10