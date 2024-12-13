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    А давайте-ка поставим на паритет?!

    «Дерби Каунти» — «Портсмут». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Портсмут»
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    «Дерби Каунти»
    13 декабря в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Портсмут». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Декабря 2024 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 23:00 Портсмут

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Бараны» нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дерби Каунти» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

    Дерби Каунти — Портсмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Бараны» дали бой сильному «Бёрнли» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Лидса» (0:2). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две ничьих. В этих поединках «Дерби Каунти» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Райан Ньямбе — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бараны» не блещут стабильностью результатов. А вот отрыв от опасной зоны ныне составляет 4 очка.

    Матчи против «Портсмута» для команды исторически складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Дерби Каунти» уступил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «баранам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Помпи» намерены удержаться во втором по рангу дивизионе. Ныне команда находится на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Портсмут» в 18 матчах наколотил 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 30 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Помпи» не сумели одолеть «Норвич» (0:0).

    До того команда по всем статьям переиграла «Бристоль Сити» (3:0). А вот встреча с «Суонси» завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Портсмут» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Уилл Норрис, Марк О`Махони, Джордан Уильямс, Кусини Йенги — травмированы.

    Состояние команды: «Помпи» намерены оторваться от зоны вылета. Нынешний гандикап даже от последнего места составляет 2 очка.

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    При этом «Портсмут» в среднем пропускает чуть меньше 2 голов за матч. Да и серия из 4 матчей без поражений явно окрыляет!

    «Помпи» имеют не столь впечатляющий по именам подбор игроков. Вот только с надежностью тылов у команды нынче имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Помпи» не пропускали в двух своих последних поединках.

    Статистика для ставок

    • «Дерби Каунти» уже 12 лет не обыгрывает «Портсмут»

    • Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Портсмут» не пропускал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дерби Каунти» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены оторваться от опасной зоны.

    «Бараны» уж точно будут активно атаковать, однако и «помпи» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Ничья за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Дерби Каунти» — «Портсмут»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. А давайте-ка поставим на паритет?!
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