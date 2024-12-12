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    Сумеет ли «АЗ Алкмаар» переиграть болгар?

    Лудогорец — АЗ Алкмаар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.38. 12/12/2024 в 20:45

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «АЗ Алкмаар»
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    Рубен ван Боммель
    12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Лудогорец

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Лудогорец 20:45 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: Болгары в Лиге Европы проваливаются. Нынче команда пребывает на 33 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лудогорец» в пяти стартовых турах набрал всего 2 очка. Да и атака команды выглядит крайне слабо, отличившись всего 1 забитым мячом.

    Лудогорец — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Лудогорец» сумел добыть викторию. Команда уверенно расправилась с пловдивским «Ботевом» (3:0).

    При этом «Лудогорец» чуть ранее разгромил «Арду» (4:0). Плюс поединок с софийской «Славией» завершился победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Болгары победили в трёх своих последних матчах. Причем не пропускает клуб из Разграда уже 4 матча кряду.

    В матче с голландцами «Лудогорец» явно будет максимально активно атаковать. Притом, что соперник не отличается надежностью тылов.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Болгарам нужно исключительно побеждать, да и поднатореть в плане реализации уж точно не помешает.

    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: Голландцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 19 месте.

    Причем «АЗ Алкмаар» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. Алкмаарцы переиграли «Аякс» (2:1).

    При этом до того команда минимально переиграла «Хераклес». А вот поединок с «Галатасараем» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кис Смит — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Голландцы традиционно ершисты на евроарене. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет!

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    В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. При этом отставание от топ-3 измеряется 7 зачетными баллами.

    Победы «АЗ Алкмаар» даются весьма натужно. К примеру, две последние виктории получились с разницей в один мяч.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Голландцы явно намерены воспользоваться проблемами в обороне болгар.

    Статистика для ставок

    • «АЗ Алкмаар» победил в 2 своих последних матчах

    • «Лудогорец» выиграл в 3 своих последних поединках

    • Болгары забили всего 1 мяч в 5 матчах Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: Голландцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

    «Лудогорец» нынче весьма слабо атакует, да и голландцы в последних матчах прибавили во всех компонентах.

    Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Лудогорец» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «АЗ Алкмаар» переиграть болгар?
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