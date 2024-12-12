12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирное положение: Болгары в Лиге Европы проваливаются. Нынче команда пребывает на 33 месте турнирной таблицы.

При этом «Лудогорец» в пяти стартовых турах набрал всего 2 очка. Да и атака команды выглядит крайне слабо, отличившись всего 1 забитым мячом.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Лудогорец» сумел добыть викторию. Команда уверенно расправилась с пловдивским «Ботевом» (3:0).

При этом «Лудогорец» чуть ранее разгромил «Арду» (4:0). Плюс поединок с софийской «Славией» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Болгары победили в трёх своих последних матчах. Причем не пропускает клуб из Разграда уже 4 матча кряду.

В матче с голландцами «Лудогорец» явно будет максимально активно атаковать. Притом, что соперник не отличается надежностью тылов.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Болгарам нужно исключительно побеждать, да и поднатореть в плане реализации уж точно не помешает.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: Голландцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 19 месте.

Причем «АЗ Алкмаар» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. Алкмаарцы переиграли «Аякс» (2:1).

При этом до того команда минимально переиграла «Хераклес». А вот поединок с «Галатасараем» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кис Смит — дисквалифицирован.

Состояние команды: Голландцы традиционно ершисты на евроарене. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет!

В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. При этом отставание от топ-3 измеряется 7 зачетными баллами.

Победы «АЗ Алкмаар» даются весьма натужно. К примеру, две последние виктории получились с разницей в один мяч.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Голландцы явно намерены воспользоваться проблемами в обороне болгар.

Статистика для ставок

«АЗ Алкмаар» победил в 2 своих последних матчах

«Лудогорец» выиграл в 3 своих последних поединках

Болгары забили всего 1 мяч в 5 матчах Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

Прогноз: Голландцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

«Лудогорец» нынче весьма слабо атакует, да и голландцы в последних матчах прибавили во всех компонентах.

Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05