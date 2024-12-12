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    «Фиорентина» не отдаст очки сопернику?

    «Фиорентина» — ЛАСК. Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — ЛАСК
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    «Фиорентина» — «Кальяри»
    «Фиорентина» сыграет против команды ЛАСК в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:45 ЛАСК

    ЛАСК

  • Линц
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    «Фиорентина»

    Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» занимает в турнирной таблице Лиги конференций 6 место, набрав 9 очков.

    Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» одержала победу над командой «Пафос» (3:2).

    Фиорентина — ЛАСК: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Под вопросом участие итальянского полузащитника Эдоардо Бове, у которого проблемы с сердцем, из-за травмы из строя также выбыл хорватский защитник Марин Понграчич.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В Лиге конференций «Фиорентина» одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

    ЛАСК

    Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 32 месте, набрав два очка в четырёх матчах

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  • Вчера

    • Последние матчи: ЛАСК потерпел поражение в матче против «Бораца» (1:2).

    Не сыграют: Австрийский клуб потерял 6 футболистов перед игрой с «Фиорентиной». В лазарете команда Андраде, Узор, Боатенг, Лаваль и Любич — все травмированы. Из-за красной карточки дисквалификацию отбывает Зибенхандль.

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    Состояние команды: В Лиге конференций ЛАСК два матча сыграл вничью и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия ЛАСКа составляет три матча

    • «Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах

    • «Фиорентина» и ЛАСК ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.04, а победа ЛАСКа — в 8.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.94.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.

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    «Фиорентина» — ЛАСК: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» не отдаст очки сопернику?
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