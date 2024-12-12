«Фиорентина» сыграет против команды ЛАСК в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» занимает в турнирной таблице Лиги конференций 6 место, набрав 9 очков.

Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» одержала победу над командой «Пафос» (3:2).

Не сыграют: Под вопросом участие итальянского полузащитника Эдоардо Бове, у которого проблемы с сердцем, из-за травмы из строя также выбыл хорватский защитник Марин Понграчич.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций «Фиорентина» одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

ЛАСК

Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 32 месте, набрав два очка в четырёх матчах

Последние матчи: ЛАСК потерпел поражение в матче против «Бораца» (1:2).

Не сыграют: Австрийский клуб потерял 6 футболистов перед игрой с «Фиорентиной». В лазарете команда Андраде, Узор, Боатенг, Лаваль и Любич — все травмированы. Из-за красной карточки дисквалификацию отбывает Зибенхандль.

Состояние команды: В Лиге конференций ЛАСК два матча сыграл вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

Проигрышная серия ЛАСКа составляет три матча

«Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах

«Фиорентина» и ЛАСК ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.04, а победа ЛАСКа — в 8.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.94.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.