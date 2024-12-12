Фиорентина
ЛАСК
«Фиорентина»
Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» занимает в турнирной таблице Лиги конференций 6 место, набрав 9 очков.
Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» одержала победу над командой «Пафос» (3:2).
Фиорентина — ЛАСК: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Под вопросом участие итальянского полузащитника Эдоардо Бове, у которого проблемы с сердцем, из-за травмы из строя также выбыл хорватский защитник Марин Понграчич.
Состояние команды: В Лиге конференций «Фиорентина» одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.
ЛАСК
Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 32 месте, набрав два очка в четырёх матчах
Последние матчи: ЛАСК потерпел поражение в матче против «Бораца» (1:2).
Не сыграют: Австрийский клуб потерял 6 футболистов перед игрой с «Фиорентиной». В лазарете команда Андраде, Узор, Боатенг, Лаваль и Любич — все травмированы. Из-за красной карточки дисквалификацию отбывает Зибенхандль.
Состояние команды: В Лиге конференций ЛАСК два матча сыграл вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия ЛАСКа составляет три матча
- «Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах
- «Фиорентина» и ЛАСК ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.04, а победа ЛАСКа — в 8.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.76Арсенал — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.94.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.11.