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    Сумеют ли «шершни» ужалить «тигров»?

    «Халл Сити» — «Уотфорд». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Уотфорд»
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    «Халл Сити»
    11 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Декабря 2024 года

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
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    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» нынешний сезон проваливают. По итогам 19 туров чемпионата команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом «Халл Сити» слабовато атакует, отличившись 17 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

    Халл Сити — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» минимально уступили «Блэкберну».

    До того команда по всем статьям уступила «Мидлсбро» (1:3). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Халл Сити» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Мохамед Беллуми, Лиам Миллар, Оскар Самбрано — травмированы. Чарли Хьюз — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигры» имеют существенные кадровые пробоины. А вот отставание от спасительной 21 позиции составляет всего 2 очка.

    Матчи против «шершней» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Халл Сити» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от дна таблицы. Вот только «тиграм» срочно нужно поднатореть в плане реализации.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» всеми силами пытаются побороться за выход в АПЛ. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Уотфорд» в 18 матчах наколотил 26 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Шершни» не сумела одолеть КПР (0:0).

    До того команда минимально переиграла «Бристоль Сити». А вот встреча с «Плимутом» завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Том Деле-Баширу, Ангело Огбонна — травмированы.

    Состояние команды: «Шершни» намерены подняться в первую шестерку. Отставание от заветного шестого места измеряется всего одним зачетным баллом.

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    При этом «Уотфорд» в среднем пропускает больше гола за матч. Хотя в последних матчах команда несколько прибавила.

    «Шершни» имеют достаточно качественный подбор игроков. Вот только команда все никак не может реализовать свой потенциал.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Шершни» не боятся никого, плюс в случае успеха имеют реальный шанс подняться в топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Халл Сити» в среднем забивает реже гола за матч

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Халл Сити» проиграл в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены подняться в первую шестерку.

    «Уотфорд» явно будет активно атаковать, да и «тигры» проиграли в шести своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Уотфорда» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Халл Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «шершни» ужалить «тигров»?
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