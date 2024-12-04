«Саутгемптон» примет на своем поле «Челси» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в дне турнирной таблицы на 20-й позиции.

Команда пребывает в зоне вылета, которая начинается с 18-й строчки, и отстает на четыре очка от спасительной 17-й строчки, поэтому для нее каждый матч словно финал.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сумел отобрать очки у «Брайтона» — 1:1.

В предыдущем туре в английском национальном первенстве «Святые» проиграли, хотя все-таки сумели оказаться серьезное сопротивление «Ливерпулю» — 2:3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Онуачу, Смоллбоун, Беднарек, Лаллана, Рэмсдейл, Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицированы — Доунс, Харвуд-Беллис, Дайблинг.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, особенно если учесть, что соперник превосходит их на голову, хотя фактор своего поля может помочь им настроиться на битву и отобрать очки у фаворита.

Адам Армстронг и Камерон Арчер — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 13-ти туров английского первенства набрал 25 баллов и находится в зоне Лиги чемпионов.

Команда занимает вторую позицию, на девять очков отставая от лидера «Ливерпуля», а также по дополнительным показателям уступая второму в таблице «Арсеналу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Синие» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Астон Виллой» (3:0).

Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги конференций коллектив на выезде одержал победу над немецким «Хайденхаймом», забив два безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Келлиман, Джеймс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Челси» выиграл и не знает поражений шесть матчей кряду.

Данная форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть то, что они на голову превосходят соперника в классе.

Николас Джексон и Коул Палмер — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Челси» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости выиграли 1-й тайм и основное время. Лондонцы явно превосходят соперника в классе, поэтому способны реализовать подобный сценарий.