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    Поднимется ли «Челси» на второе место АПЛ?

    «Саутгемптон» — «Челси». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Челси»
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    Николас Джексон
    «Саутгемптон» примет на своем поле «Челси» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:30 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в дне турнирной таблицы на 20-й позиции.

    Команда пребывает в зоне вылета, которая начинается с 18-й строчки, и отстает на четыре очка от спасительной 17-й строчки, поэтому для нее каждый матч словно финал.

    Саутгемптон — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сумел отобрать очки у «Брайтона» — 1:1.

    В предыдущем туре в английском национальном первенстве «Святые» проиграли, хотя все-таки сумели оказаться серьезное сопротивление «Ливерпулю» — 2:3.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Онуачу, Смоллбоун, Беднарек, Лаллана, Рэмсдейл, Хуан Лариос, Стюарт, Базуну, дисквалифицированы — Доунс, Харвуд-Беллис, Дайблинг.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, особенно если учесть, что соперник превосходит их на голову, хотя фактор своего поля может помочь им настроиться на битву и отобрать очки у фаворита.

    Адам Армстронг и Камерон Арчер — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с двумя голами.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» после 13-ти туров английского первенства набрал 25 баллов и находится в зоне Лиги чемпионов.

    Команда занимает вторую позицию, на девять очков отставая от лидера «Ливерпуля», а также по дополнительным показателям уступая второму в таблице «Арсеналу».

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Синие» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Астон Виллой» (3:0).

    Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги конференций коллектив на выезде одержал победу над немецким «Хайденхаймом», забив два безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Келлиман, Джеймс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Челси» выиграл и не знает поражений шесть матчей кряду.

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    Данная форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть то, что они на голову превосходят соперника в классе.

    Николас Джексон и Коул Палмер — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Челси» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости выиграли 1-й тайм и основное время. Лондонцы явно превосходят соперника в классе, поэтому способны реализовать подобный сценарий.


    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.00, победа «Саутгемптона» — в 7.10. В свою очередь, хозяевам даже дома будет непросто не проиграть в каждом из таймов, не говоря уже о матче.

    Ставка: «Челси» победит 1-й тайм и матч за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

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    «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Челси» на второе место АПЛ?
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