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    Команда Рожерио Сени не даст себя в обиду

    «Коринтианс» — «Баия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Баия»
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    Рожерио Сени
    4 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Баия». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Баия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Декабря 2024 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 02:00 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» сражается за попадание в топ-8. На данный момент команда занимает искомое 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Коринтианс» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 48 раз в 36 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными баллами. «Коринтианс» переиграл «Крисиуму» (4:2).

    При этом «Коринтианс» до того переиграл «Васко да Гаму» (3:1). Да и поединок с «Крузейро» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 викторий. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Риан, Феликс Торрес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тимао» сейчас находится в превосходных кондициях. Да и продлить свой пятиматчевый победный сериал команда явно постарается.

    Матчи с «Баией» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Коринтианс» победил 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и в матче первого круга «тимао» минимально победили.

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» проводит весьма солидный сезон. За 3 тура до финиша команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баия» намерена финишировать на своей нынешней позиции. Вот только пропускает команда частенько: 46 мячей в 36 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Баия» нанесла поражение «Куябе» (2:1).

    Чуть раньше команда расписала мировую с «Атлетико Паранаэнсе» (1:1). А вот поединок с «Палмейрасом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Баия» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баия» нынче смотрится симпатично. При этом в 2 своих последних матчах команда не проигрывала.

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    К слову, «Баия» забивает в среднем чуть чаще гола за матч. Зато команда Рожерио Сени уже не раз и не два показывала характер.

    При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. Да и набравшего обороты оппонента «Баия» явно не боится.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же подопечные Рожерио Сени неплохо действуют на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Коринтианс» победил в 5 своих последних домашних матчах

    • «Баия» в матче первого круга минимально уступила «тимао»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: «Баия» максимально мотивирована сохранить место в первой восьмерке.

    Номинальные гости явно не боятся «тимао», и уж точно способны преуспеть в игре вторым номером.

    Ставка: «Баия» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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