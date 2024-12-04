ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона Давид Де ХеаВторое дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине» Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
    Все новости спорта

    Покончит ли с черной полосой «Астон Вилла»?

    «Астон Вилла» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бриан Мбёмо
    «Астон Вилла» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

    Команда набрала 19 очков и на четыре очка отстает от зоны еврокубков (пятое место), а также на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Астон Вилла — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Челси» — 0:3.

    В предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов «Вилланы» набрали один балл, сыграв на своем поле вничью с «Ювентусом» — 0:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Мартинес, Рэмси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при пяти поражениях и трех ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, особенно если учесть, что соперник набрал неплохой ход, хотя фактор своего поля может помочь им настроиться и отобрать очки у фаворита.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» после 13-ти туров английского первенства набрал 20 баллов и находится в верхней половине таблицы.

    Команда занимает восьмую позицию, на три очка отставая от зоны еврокубков и на один пункт опережая своего нынешнего соперника, а также «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Ньюкасл».

  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Борьба за Угальде и Гюлера, будущее Фати и Фримпонга, Хвича может перебраться в АПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Пчелы» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Лестером» (4:1).

    Ранее в прошлом туре английской Премьер-лиги коллектив на выезде потерял очки, сыграв в нулевую ничью с «Эвертоном».

    Не сыграют: травмированы — Айер, Йенсен, Генри, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство, «Брентфорд» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Данная форма сулит гостям отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешние проблемы соперника.

    Йоан Висса и Бриан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Брентфорд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. Также они уступили лишь раз в шести последних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.85, победа «Брентфорда» — в 4.30. В свою очередь, хозяева не выигрывали в восьми последних матчах.

    Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ипсвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли с черной полосой «Астон Вилла»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры