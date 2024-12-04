«Астон Вилла» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 4 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

Команда набрала 19 очков и на четыре очка отстает от зоны еврокубков (пятое место), а также на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Челси» — 0:3.

В предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов «Вилланы» набрали один балл, сыграв на своем поле вничью с «Ювентусом» — 0:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Мартинес, Рэмси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при пяти поражениях и трех ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, особенно если учесть, что соперник набрал неплохой ход, хотя фактор своего поля может помочь им настроиться и отобрать очки у фаворита.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 13-ти туров английского первенства набрал 20 баллов и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию, на три очка отставая от зоны еврокубков и на один пункт опережая своего нынешнего соперника, а также «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Ньюкасл».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Пчелы» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Лестером» (4:1).

Ранее в прошлом туре английской Премьер-лиги коллектив на выезде потерял очки, сыграв в нулевую ничью с «Эвертоном».

Не сыграют: травмированы — Айер, Йенсен, Генри, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство, «Брентфорд» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешние проблемы соперника.

Йоан Висса и Бриан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Брентфорд» не проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. Также они уступили лишь раз в шести последних поединках.