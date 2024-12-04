Астон Вилла
Брентфорд
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 13-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.
Команда набрала 19 очков и на четыре очка отстает от зоны еврокубков (пятое место), а также на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).
Астон Вилла — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Челси» — 0:3.
В предыдущем поединке в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов «Вилланы» набрали один балл, сыграв на своем поле вничью с «Ювентусом» — 0:0.
Не сыграют: травмированы — Мартинес, Рэмси, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при пяти поражениях и трех ничьих.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, особенно если учесть, что соперник набрал неплохой ход, хотя фактор своего поля может помочь им настроиться и отобрать очки у фаворита.
Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» после 13-ти туров английского первенства набрал 20 баллов и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает восьмую позицию, на три очка отставая от зоны еврокубков и на один пункт опережая своего нынешнего соперника, а также «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» и «Ньюкасл».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура АПЛ «Пчелы» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Лестером» (4:1).
Ранее в прошлом туре английской Премьер-лиги коллектив на выезде потерял очки, сыграв в нулевую ничью с «Эвертоном».
Не сыграют: травмированы — Айер, Йенсен, Генри, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство, «Брентфорд» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Данная форма сулит гостям отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешние проблемы соперника.
Йоан Висса и Бриан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Астон Виллы» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Брентфорд» не проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. Также они уступили лишь раз в шести последних поединках.
- 1.85Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.10Бавария — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.98Лестер — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35
Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35