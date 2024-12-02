2 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: римский коллектив в этом сезоне пока что полностью проваливается.

Сейчас в активе команды из Рима всего 13 очков и 13-я строчка в турнирной таблице Серии А.

Римляне смогли 14 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «волчица» проиграла «Наполи» (0:1), «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).

Только до этого «волшебные» смогли победить «Торино» (1:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также команда из столицы Италии сыграла вничью с «Юнионом» (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:2) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмирован в столичном коллективе Марио Эрмосо, а дисквалифицирован Никколо Писилли.

Состояние команды: в этом сезоне «Рома» выглядит крайне неубедительно и пока что его откровенно проваливает. Конечно, еще все впереди, но исправить ситуацию будет крайне сложно.

Не могло обойтись и без смены тренера. Совсем недавно на пост наставника «Ромы» был назначен Клаудио Раньери, который сменил у руля команды Ивана Юрича.

«Аталанта»

Турнирное положение: команда из Бергамо в этом сезоне выступает очень хорошо и претендует на самые высокие места.

Бергамаски сейчас имеют в своем активе 28 очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.

Бергамасский коллектив смог забить целых 34 мяча, а в свои ворота пропустил 16.

Последние матчи: в прошлых турах «богини» победили «Парму» (3:1), «Удинезе» (2:1), «Наполи» (3:0), «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (5:2).

Только до этого «королева провинциалов» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1).

Также «Аталанта» смогла победить «Штутгарт» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете команды находится только Джанлука Скамакка.

Состояние команды: сейчас подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся в потрясающей форме и имеют отличную победную серию.

Сейчас «Аталанта» борется за чемпионский титул, а также с большой долей вероятности выйдет из группы в Лиге чемпионов. Если все пойдет в том же духе, то команда вполне может побороться даже за золотые медали.

Статистика для ставок

«Аталанта» выиграла 7 последних матчей во всех турнирах

«Рома» не может выиграть на протяжении 5 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче «Аталанта» 12 мая переиграла «Рому» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Ромы» — в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Роме» уже некуда отступать, поэтому она не должна проиграть в этой игре. Команды являются примерно равными и могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить в этой игре много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.