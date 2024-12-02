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    Смогут ли «Рома» и «Аталанта» выявить сильнейшего?

    Рома — Аталанта: прогноз и ставка (коэффициент 3.45) на футбол. 02/12/2024 в 22:45

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Аталанта»
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    Адемола Лукман («Аталанта»)
    2 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Декабря 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 22:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: римский коллектив в этом сезоне пока что полностью проваливается.

    Сейчас в активе команды из Рима всего 13 очков и 13-я строчка в турнирной таблице Серии А.

    Рома — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Римляне смогли 14 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «волчица» проиграла «Наполи» (0:1), «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).

    Только до этого «волшебные» смогли победить «Торино» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также команда из столицы Италии сыграла вничью с «Юнионом» (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:2) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмирован в столичном коллективе Марио Эрмосо, а дисквалифицирован Никколо Писилли.

    Состояние команды: в этом сезоне «Рома» выглядит крайне неубедительно и пока что его откровенно проваливает. Конечно, еще все впереди, но исправить ситуацию будет крайне сложно.

    Не могло обойтись и без смены тренера. Совсем недавно на пост наставника «Ромы» был назначен Клаудио Раньери, который сменил у руля команды Ивана Юрича.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: команда из Бергамо в этом сезоне выступает очень хорошо и претендует на самые высокие места.

    Бергамаски сейчас имеют в своем активе 28 очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.

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    • Бергамасский коллектив смог забить целых 34 мяча, а в свои ворота пропустил 16.

    Последние матчи: в прошлых турах «богини» победили «Парму» (3:1), «Удинезе» (2:1), «Наполи» (3:0), «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (5:2).

    Только до этого «королева провинциалов» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1).

    Также «Аталанта» смогла победить «Штутгарт» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете команды находится только Джанлука Скамакка.

    Состояние команды: сейчас подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся в потрясающей форме и имеют отличную победную серию.

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    Сейчас «Аталанта» борется за чемпионский титул, а также с большой долей вероятности выйдет из группы в Лиге чемпионов. Если все пойдет в том же духе, то команда вполне может побороться даже за золотые медали.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» выиграла 7 последних матчей во всех турнирах

    • «Рома» не может выиграть на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче «Аталанта» 12 мая переиграла «Рому» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Ромы» — в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Роме» уже некуда отступать, поэтому она не должна проиграть в этой игре. Команды являются примерно равными и могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить в этой игре много.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.40.

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    «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рома» и «Аталанта» выявить сильнейшего?
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