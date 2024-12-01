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    «Ткачи» разживутся тремя очками

    «Лион» — «Ницца». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ницца»
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    Александр Ляказетт
    1 декабря в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Ницца». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 19:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лион» в 12 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.

    Лион — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела взять три очка. Поединок с «Карабахом» завершился яркой победой (4:1).

    До того «Лион» расписал паритет с «Реймсом» (1:1). Плюс несколько ранее команда минимально переиграла «Сент-Этьен».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Гифт Орбан — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» прибавляют от тура к туру. Лионцы не проигрывают уже больше месяца.

    Поединки с «Ниццей» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Лион» добыл 2 победы при одной коллизии.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и в кадровом плане у них почти полная идиллия.

    «Ницца»

    Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ницца» лишь на 3 очка отстают от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила всего 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома она разгромно уступила «Рейнджерс» (1:4).

    До того команда одолела крепкий «Страсбур» (2:1). А вот встреча с «Лиллем» завершилась подписанием боевой мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ницца» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Так что в этом поединке команда тоже не собирается сдаваться!

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    При этом «Ницца» в трех последних очных поединках не смогла одолеть лионцев. А вот оборона команда результативно ошибается в среднем аккурат раз за матч.

    В кадровом плане у команды все относительно гладко. Да и в выездных поединках «Ницца» не проигрывает уже больше месяца.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент имеет некоторые проблемы с надежностью обороны.

    Статистика для ставок

    • Лионцы в 3 последних очных поединках не проигрывали «Ницце»

    • «Ницца» в среднем пропускает раз за матч

    • «Лион» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Лион» способен преуспеть в плане реализации, к тому же явно прибавил осенью.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-4, плюс традиционно успешно противостоят «Ницце».

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ткачи» разживутся тремя очками
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