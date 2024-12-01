Лион
Ницца
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» в 12 матчах настрелял 19 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.
Лион — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела взять три очка. Поединок с «Карабахом» завершился яркой победой (4:1).
До того «Лион» расписал паритет с «Реймсом» (1:1). Плюс несколько ранее команда минимально переиграла «Сент-Этьен».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Гифт Орбан — травмирован.
Состояние команды: «Ткачи» прибавляют от тура к туру. Лионцы не проигрывают уже больше месяца.
Поединки с «Ниццей» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Лион» добыл 2 победы при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и в кадровом плане у них почти полная идиллия.
«Ницца»
Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Ницца» лишь на 3 очка отстают от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила всего 12 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома она разгромно уступила «Рейнджерс» (1:4).
До того команда одолела крепкий «Страсбур» (2:1). А вот встреча с «Лиллем» завершилась подписанием боевой мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ницца» в среднем забивает почти 2 гола за матч. Так что в этом поединке команда тоже не собирается сдаваться!
При этом «Ницца» в трех последних очных поединках не смогла одолеть лионцев. А вот оборона команда результативно ошибается в среднем аккурат раз за матч.
В кадровом плане у команды все относительно гладко. Да и в выездных поединках «Ницца» не проигрывает уже больше месяца.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент имеет некоторые проблемы с надежностью обороны.
Статистика для ставок
- Лионцы в 3 последних очных поединках не проигрывали «Ницце»
- «Ницца» в среднем пропускает раз за матч
- «Лион» в среднем забивает менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Лион» способен преуспеть в плане реализации, к тому же явно прибавил осенью.
Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-4, плюс традиционно успешно противостоят «Ницце».
Ставка: Победа «Лиона» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20